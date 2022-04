Madagascar: Vaccination contre la Covid-19 - Une nouvelle campagne pour la communauté française

L'Ambassade de France à Madagascar a communiqué sur son site l'organisation d'une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 pour la communauté française dans le pays.

Elle se tient à partir de ce jour jusqu'à vendredi et est organisée par le groupe International SOS via sa filiale AEMC France, sous l'égide de l'Ambassade de France à Madagascar. Les intéressés peuvent se rendre à la résidence des Charmilles à Ivandry. Toute personne âgée de 12 ans et plus (18 ans et plus pour la dose de rappel), de nationalité française, ainsi que ses ayants-droits (conjoint et enfants de moins de 21 ans) quelle que soit leur nationalité, est éligible à la vaccination , d'après les informations publiées sur le site de l'Ambassade.