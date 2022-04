Madagascar: Mahaleo - 50 ans de scène - Le concert d'ouverture prévu pour le 28 mai

Le groupe mythique Mahaleo célèbre ses 50 années de scène cette année. Pour ouvrir les festivités de ce jubilé, un grand concert est prévu en Live au Parking du Canal Olympia Andohatapenaka le samedi 28 mai prochain dans l'après-midi.

Dama et Bekoto, les rescapés du groupe, ne seront pas seuls sur scène puisque les progénitures des membres du groupe seront également de la partie. Ils feront revivre en musique toutes ces années passées, pour rappeler l'essence même du groupe qui est de promouvoir les valeurs chères à sa culture et de continuer à clamer haut et fort son identité culturelle, mais aussi pour passer un bon moment avec le public tout simplement.

Tout cela dans une ambiance conviviale et bon enfant. Vakoka Agency, qui est chargé de l'organisation de la célébration de ce demi-siècle de carrière, promet d'en dire plus sur les différents programmes de ce jubilé, qui sera " dignement célébré " , très bientôt. Mais pour l'heure, rendez-vous est pris pour ce premier concert très attendu du public. On sait déjà que les places seront limitées pour une meilleure gestion du show.