Angola: Les autorités expulsent 235 étrangers en situation irrégulière à Moxico

Luena (Angola) — Deux cent 35 citoyens étrangers ont été expulsés dans la province de Moxico, en 2021, par le Service de la migration et des étrangers (SME), dans le cadre des actions de lutte contre l'immigration illégale sur le territoire national.

Il s'agit de 218 citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), 16 Zambiens et un Ougandais, avec une augmentation de 147 immigrés par rapport à la même période en 2020.

Le directeur provincial des Services de migration et des étrangers (SME), José Massela Muíla, a annoncé le fait lors de l'acte de commémoration du 46e anniversaire de la création de l'institution, célébré mardi, et a également souligné le procès de deux Chinois pour violation des frontières et utilisation illégale d'une arme à feu.

José Massela Muíla a appelé le personnel à continuer à être exemplaire dans l'organisation, la discipline et la responsabilité, en particulier pendant la période électorale.

À son tour, le délégué provincial du ministère de l'Intérieur à Moxico, Dias do Nascimento, a réitéré que l'Angola était un pays ouvert à la coopération, " mais nous avons le droit de vivre et de coopérer uniquement avec les bons, les honnêtes et avec ceux qui respectent nos lois ".

Dias do Nascimento a encouragé le personnel à rechercher une amélioration technique continue, basée sur les principes et normes qui régissent l'activité migratoire, en particulier la légalité, l'intégrité, la loyauté, l'urbanité et le professionnalisme dans la sauvegarde de la réputation de l'institution.