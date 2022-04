Angola: Le PIP consomme 600 milliards de kwanzas/an

Luanda — Le Gouvernement angolais a dépensé en moyenne annuelle 600 milliards de kwanzas pour le Programme d'investissement public (PIP), en près de cinq ans, a déclaré mardi la ministre des Finances, Vera Daves.

Il s'agit d'investissements publics liés à la santé, à l'éducation, à l'énergie et à l'eau, aux transports, à l'assainissement, aux routes d'accès, au logement, entre autres domaines.

Pour la ministre Daves, ce sont des valeurs expressives qui varient parfois en fonction des performances de l'année, en termes de recouvrement des impôts et de capacité à mobiliser des financements internes et externes.

La ministre des finances, qui s'exprimait lors de la quatrième édition du Café Cipra, qui a analysé "La construction des infrastructures sociales dans le pays", a dit que l'Exécutif, à travers le ministère des finances, cherche à mettre des ressources financières à la disposition du service création d'infrastructures, sans compromettre la viabilité des finances publiques et l'avenir des générations.

"Ce sont des niveaux expressifs d'endettement public, qui limitent les mesures prises pour faire face à ces défis", a-t-elle souligné, affirmant qu'au cours de cette période, une tentative a été faite pour résoudre la situation du passif, en négociant avec les créanciers.

Selon la gouvernante, il y a eu également un travail, avec différents ministères et organes de l'administration locale, c'est pourquoi il est nécessaire la diffusion de projets qui génèrent de la valeur ajoutée et dynamisent l'activité économique et, de cette manière, avoir plus de ressources fiscales qui garantissent une plus grande mobilisation financière pour gérer les investissements publics restant à liquider.

Dans ce processus d'investissement public, elle a considéré comme "inédit" le fait que le paradigme de la contractualisation uniquement au niveau central soit brisé, et que la contractualisation des projets au niveau des administrations municipales soit étendue.

"Nous avons désormais, dans les municipalités, des compétences et une capacité locale très intéressante pour que, désormais, la commande publique se fasse en d'autres termes", a-t-elle expliqué.

La ministre des Finances admet que ce n'était pas facile au début, mais qu'en peu de temps il y a eu une exécution physique élevée des infrastructures.

Pour Vera Daves, le modèle initial a expiré et un modèle de paiement n'a été réalisé qu'après la présentation des comptes et l'exécution des projets, ce qui rend possible la qualité des dépenses au regard de la mise en œuvre des travaux.

"L'exécutif a assumé l'engagement d'investir dans les infrastructures sans compromettre la pérennité des finances publiques et l'avenir des générations", a exprimé la gouvernante.

PIIM supérieur à 500 millions de dollars

Toujours dans le cadre des investissements publics, le Plan intégré d'intervention dans les communes (PIIM) a déjà enregistré des dépenses supérieures à 500 millions de dollars, avec 350 projets réalisés dans les 18 provinces.

Selon la ministre Vera Daves, la valeur pourrait être plus élevée avec l'envoi, par les administrations locales, des factures des travaux réalisés.

De son côté, la ministre de l'Administration du Territoire, Marcy Lopes, qui a également été invité au "Café Cipra", a déclaré que le PIIM "est né" avec seulement 800 projets, passant à environ 2 000.

Ces projets, selon Marcy Lopes, sont de divers types, du plus grand au plus petit, comme les raccordements à l'eau et à l'électricité des ménages, pour garantir l'amélioration des conditions de vie des familles.

"Tous les projets intégrés dans le PIIM ont été identifiés et conçus par les municipalités ", a-t-il souligné, ajoutant que tous les projets de ce schéma doivent être lisibles pour être rémunérés.