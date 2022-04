Angola: L'immigration illégale constitue une menace pour la sécurité nationale

Cabinda (Angola) — Le vice-gouverneur de Cabinda pour le secteur politique et social, Miguel de Oliveira, a déclaré que l'immigration illégale d'étrangers dans le pays, et dans la province en particulier, constitue une menace pour la sécurité, la paix et l'économie.

Miguel dos Santos Oliveira a exprimé cette inquiétude lors de l'acte provincial qui a marqué, mardi, le 46e anniversaire de la création du Service de migration et des étrangers (SME), un organe opérationnel rattaché au ministère de l'Intérieur.

Il a également évoqué la nécessité pour les responsables du secteur de renforcer, chaque jour, les mesures pour mettre fin à ces actes, car ils ont des conséquences très graves, compte tenu de la promotion du commerce illicite, des groupes de criminels hautement dangereux, le trafic de carburant et de drogue, ainsi que d'autres maux.

Pour sa part, le directeur provincial du SME, João Joveth Ângelo, a souligné que, dans la période 2021-2022, le mouvement migratoire dans la province a enregistré l'entrée de 3 749 citoyens de différentes nationalités et la sortie de 3 837.

De même, 1 879 demandes de passeport ont été faites et 709 ont été émis, dont 88 ont été délivrées.

Quant aux délits de séjour irrégulier sur le territoire national, 19 288 étrangers ont été arrêtés dont 18 388 ressortissants de la RDC, 797 de la République du Congo, un du Tchad, deux de la Mauritanie et autant de Maliens.

Il a également annoncé l'enregistrement de 522 cas de violation des frontières, dont 309 en provenance de la RDC et 213 en provenance de la République du Congo, qui ont abouti à l'arrestation de 730 ressortissants étrangers.

Dans le domaine de l'aide à l'immigration clandestine, sept cas ont été enregistrés, dont un Angolais, deux Tchadiens et un nombre égal de Mauritaniens et de Congolais.

Pour lutter contre ce fléau, le SME et d'autres organes opérationnels du ministère de l'Intérieur prévoient d'augmenter les niveaux d'opérativité dans la lutte contre l'immigration clandestine et dans l'amélioration de la prestation de services.

Le SME améliorera ainsi les mécanismes actuels et adoptera des stratégies avec l'application de mesures progressives en coordination avec les autres forces du MININT le long des postes et passages frontaliers, dans les établissements commerciaux, les marchés et dans d'autres lieux à forte population d'étrangers, encore vulnérables à l'illégalité.

Les célébrations du 46e anniversaire du service Migration et Etrangers se sont déroulés sous la devise " SME 46 ans pariant sur la modernisation, la numérisation et la maîtrise des flux migratoires ".

La province de Cabinda borde la Républiques du Congo et la République Démocratique du Congo.