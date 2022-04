Madagascar: Football / Pro League - La préparation bat son plein pour Disciples

Tout mettre en œuvre pour essayer de surprendre l'AS Fanalamanga au Stadium Barikadimy. C'est le pari du Disciples FC qui a mis les bouchées doubles afin d'être archi prêt pour ce match retour qui ne s'annonce pas facile à gérer.

Mamisoa Razafindrakoto a donc fait tourner son effectif pour trouver la meilleure équipe possible et imaginable. Il a mis en place un cadre pour régler tous les problèmes possibles au cours du match contre la sélection du Vakinankaratra de dimanche.

Retour de Bevardo. L'essai a été concluant avec au bout un net 4 buts à 1 avec des doublés de Faniry et d'un Bevardo qu'on n'a pas trop vu lors du match aller, mais qui a montré qu'il est de retour.

C'est certain que Disciples FC montera d'un cran dans l'offensive pour tenter de battre Fanalamanga, la seule issue possible car en cas de match nul, on procédera directement aux tirs au but. Et sur ce point précis, Disciples FC aura le choix entre Ando, l'ancien de l'Ajesaia, et Mbola qui ne cesse de confirmer ses qualités.

Les quarts de finale de Pro League de football s'annoncent somptueux en raison des scores de parité des matches aller. Autant dire que rien n'est joué, mais pour le grandissime favori Fosa Juniors qui reçoit dimanche au Stade Alexandre Rabemananjara, Dato reste la révélation de ce tournoi.

Batterie offensive. Si les Majungais ont l'avantage de jouer devant leur public avec une batterie offensive qui fait peur avec notamment Njiva, le buteur du match aller à Ampasambazaha, ainsi que Drogba, Jean Yves, Rinjala et Dax, il reste toutefois une petite faille dans la défense que n'arrivait pas à combler l'arrivée de Dimitri Caloin.

Le CFFA dans son jardin au Stadium Elgeco, part avec un léger avantage face à des militaires qui viendront les armes à la main devant un public, on le sait, hostile.

C'est aussi le cas d'Elgeco Plus qui n'a rien pu faire devant l'Ajesaia, à Mahitsy, et qui s'expose sur un éventuel sursaut d'orgueil des gars d'Antanikatsaka qui sont aussi très à l'aise sur la pelouse d'Elgeco Stadium. " Nous allons tout faire pour bousculer Elgeco Plus, ne serait-ce que pour faire savoir que nous avons le droit de disputer le match aller à Tsiroanomandidy et non à Mahitsy ", confie José Rajaona, un dirigeant du club de la première heure. En clair, il y aura une véritable bataille pour ce choc attendu.

Voici le calendrier de ces quarts de finale retour

Samedi 23 avril 2022

Stadium Barikadimy

14h30 : AS Fanalamanga contre Disciples FC

Stadium Elgeco

14h30 : CFFA contre COSFA

Dimanche 24 avril 2022

Stadium Elgeco

14h30 : Elgeco Plus contre Ajesaia

Stade Alexandre Rabemananjara

14h30 : Fosa Juniors contre A. Dato FC