Madagascar: Sixième art - Call-out, place à la danse urbaine

" Call out " est une battle de danse urbaine organisée par l'association Loko qui aura lieu dans son local dans la ville de Diégo Suarez.

À destination de tous les publics ainsi qu'aux amateurs de hip-hop et de culture urbaine de Diégo Suarez ; cette battle est un mode d'affrontement compétitif. " Call out " est un événement qu'on aura l'occasion de voir pour la première fois à Diego, sous forme d'une compétition (battle) entre plusieurs disciplines de danse hip-hop lors de laquelle les danseurs locaux peuvent s'appeler pour se mesurer directement. Pour participer, c'est gratuit mais sur inscription. Et tout cela se fait tous les dimanches, depuis décembre 2021.

Le " Call out " est une battle de danse urbaine, ce nom est un terme utilisé au début des années 1990, Diégo Suarez est une ville émergente à la fracture sociale importante, abritant un grand nombre de jeunes en situation de rue. À travers des événements ludiques et accessibles, Loko veut mettre à disposition des ressources permettant de créer du lien social, et de permettre aux jeunes de s'impliquer dans des activités constructives et épanouissantes, quel que soit leur milieu socio-économique

. Représentants de chaque quartier, les participants ont l'occasion de développer leur sens artistique au contact d'autres danseurs, mais également de se faire connaître dans le milieu de la danse, et ainsi s'ouvrir à de nouvelles perspectives. La danse urbaine est une discipline fédératrice qui permet de rassembler une jeunesse hétérogène autour d'une passion commune. Aujourd'hui, la création d'une battle de danse permettrait de tenir une place très importante dans les pratiques des danseurs. C'est souvent pensé comme une préparation, un véritable entraînement.

La ville compte de nombreux crews et les jeunes ont envie de se mesurer les uns aux autres. Le choix de la ville de Diégo Suarez pour la localisation de la battle, se justifie par la nécessité de produire un événement culturel dans la ville, est d'une part, pour que les événements dans la ville permettent aux danseurs de performer et d'autre part permettront aux publics de se divertir. " Call out " sera une parfaite battle pour répondre aux besoins des danseurs. Et petits et grands seraient mélangés dans les groupes afin d'apprendre à se respecter et s'entraider.