Madagascar: Drame - Neuf noyades mortelles en une seule journée le lundi de Pâques

La mer était fortement agitée. Neuf personnes ont péri noyées en mer le lundi de Pâques. Trois sont mortes à Fénérive-Est et six autres sont également décédées à la plage de Lavanono Toliara, a-t-on appris notre source auprès des forces de l'ordre.

Selon les explications de la gendarmerie, trois jeunes gens âgés de 19 à 20 ans, élèves au lycée de Vavatenina se sont noyés suite à une baignade au niveau de Fénérive-Est. Un témoin affirme que l'un d'entre eux a d'abord été emporté par la mer. Ses deux amis ont essayé de lui sauver la vie, mais ils se sont également noyés après avoir lutté contre les vagues. Une alerte a été émise et les éléments de la gendarmerie avec les pompiers se sont dépêchés sur place. Des recherches ont été effectuées par les secouristes de la région et les corps sans vie de deux lycéens ont été retrouvés hier. Un premier corps a été retrouvé vers 11 heures, et l'autre vers midi. Le troisième est encore recherché à Fénérive-Est à la suite de la noyade de lundi.

Six personnes se sont également noyées à la plage de Lavanono, commune de Tranovaho, district de Beloha et région Androy, le lundi de Pâques. Deux d'entre elles ont été retrouvées et les quatre autres sont encore introuvables, selon les informations sur les lieux. Les autorités ainsi que les éléments de la gendarmerie se sont dépêchés sur les lieux du drame.

De nombreuses personnes se sont aventurées en mer durant le week-end pascal, malgré un nouveau phénomène de houle favorisé par la mer agitée et malgré des arrêtés municipaux interdisant la baignade dans certaines zones.

" Les gens s'aventurent en mer et ne reviennent plus. Nous connaissons ce type d'épisode au moins une fois par an, mais le bilan de ce week-end est lourd, voire hors norme ", ont expliqué les forces de l'ordre, qui sont intervenues à plusieurs reprises rien que lors de cette journée du week-end pascal.