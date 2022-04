Madagascar: Développement des collectivités - Erick Besoa a réuni les maires dans la SAVA et l'Analanjirofo

Poignée de main entre le gouverneur d'Analanjirofo, Marcellin Andriamanantena et le vice-président du Sénat Erick Besoa

Dans la région SAVA, le vice-président du Sénat, Erick Besoa, est sorti, cette fois-ci, de ses œuvres caritatives pour en revenir à l'essentiel de ses missions parlementaires. La semaine dernière, le jeudi 14 et le vendredi 15 avril, à Sambava, le sénateur a réuni les maires dans cette région afin d'aborder les questions liées au développement des collectivités.D'emblée, les finances locales ont été placées au centre des préoccupations durant cette rencontre. À cet effet, les maires ont été formés dans la gestion des comptes communaux et l'élaboration du budget programme, selon les informations qui ont filtré de cette rencontre.

Mais l'agenda n'a pas pu omettre également les questions liées au secteur vanille, qui fait la réputation de cette région et qui alimente en grande partie les revenus de ses collectivités. L'amélioration de la qualité de ce produit et la gestion du calendrier de récolte ainsi que les ristournes destinées aux caisses communales sont parmi les points qui ont été soulevés lors de cette rencontre entre le sénateur Erick Besoa et les maires de plusieurs communes de la région SAVA à Sambava.

Facteurs de blocage. Toutefois, il faut souligner qu'aucune résolution n'a été communiquée par les organisateurs de ces rencontres dans la SAVA. Dans la région Analanjirofo, en revanche, le parlementaire a été interpellé par les 35 maires qui l'ont aussi rencontré à Fénérive-Est le 12 avril dernier. Selon les informations fournies par le service de communication du sénateur, ces élus ont partagé au vice-président du Sénat, " les différents facteurs de blocage de développement des communes dans l'Analanjirofo ".

Erick Besoa leur a, donc, " assuré de faire son possible afin de soutenir les communes et de faciliter les activités liées au développement ". Et en attendant les jours meilleurs, les maires, quant à eux, ont commencé à recevoir le soutien du sénateur à travers l'offre de formation sur l'élaboration du budget programme et la gestion des finances locales.