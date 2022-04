Madagascar: Dégâts cycloniques - 280 000 ha de cultures inondés

Les effets néfastes du changement climatique sont plus catastrophiques cette année. En effet, près de 280 000 ha de cultures sur les bas fonds sont inondés suite au passage des trois cyclones intenses dans le pays récemment.

" Une partie de cette superficie cultivée a pu être récupérée grâce à la distribution des pépinières de plants de riz repiqués auprès des paysans sinistrés ", a déclaré le vice-ministre de l'Elevage, lors de l'ouverture du colloque national sur l'agroécologie à Madagascar qui s'est tenu hier à l'hôtel Carlton.

En outre, la partie Sud de la Grande île qui est victime de la sécheresse a connu une forte abondance de pluies après le passage de ces cyclones. Ce qui a pourtant favorisé la prolifération des chenilles voraces qui ravagent notamment les cultures de maïs et du riz. Près de 850 ha de cultures sont actuellement détruites. Les évaluations des dégâts se chiffrent à plus de 40,3 milliards d'ariary. C'est ce qu'on a également appris lors de ce colloque national organisé avec l'appui de l'AFD et de la GIZ, et cofinancé par l'Union Européenne.

Agro-écologie. Parlant toujours des impacts du changement climatique dans le pays, entre 200 tonnes et 400 tonnes de terres arables sont perdues chaque année suite au phénomène d'érosion des sols tandis que plus de 100 000 ha de forêts disparaissent annuellement.

Face à cet état de fait, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont travaillé en étroite collaboration pour mettre en œuvre un plan national d'adaptation au changement climatique qui a été mis à jour en 2019. Cette union vise la promotion d'une agriculture durable respectueuse de l'environnement.

On peut citer, entre autres, la mise à grande échelle de l'agro-écologie ainsi que le développement d'une agriculture de conservation et d'une agriculture intelligente consistant entre autres à utiliser des techniques de cultures plus performantes et à maîtriser l'eau d'irrigation.

Par ailleurs, d'autres priorités ont été évoquées afin que le secteur agricole soit plus résilient au changement climatique. Il s'agit entre autres, de l'utilisation des intrants respectueux de l'environnement et du renforcement de la recherche des variétés adaptées aux conditions climatiques futures ainsi que la gestion optimale des ressources en eau.