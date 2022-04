Madagascar: Concert - The Dizzy Brains au Kudéta

Quatre albums au compteur et un concert un peu partout dans le monde. La machine de The Dizzy Brains marche toujours à plein régime.

Toujours sur la route, la bande à Eddy Andrianarisoa n'a que de rares occasions pour se produire sur la scène malgache. Les amateurs de punk rock auront l'opportunité de les voir sur les planches du Kudéta Urban club à Anosy le 30 avril. Toujours dans le cadre de la promotion de " Dahalo ", l'opus sera disponible en version CD à la soirée. Fort de douze titres, cet album est déjà sur les lèvres des inconditionnels depuis la découverte de certains titres en décembre 2021.

Par ailleurs, le lead vocal du groupe a expliqué lors d'une interview que " Dahalo représente plusieurs facettes de la vie à Madagascar. On ne fait pas forcément référence aux Dahalo du Grand Sud. Beaucoup de personnes peuvent être qualifiés ainsi dans leur manière de vivre en société quel que soit l'endroit où ils vivent ! " Ceci dit, il concède que les chansons abordent aussi les agissements des Dahalo qui terrorisent la population dans le sud du pays. En général, " Dahalo " raconte et dénonce la vie politique et sociale à Madagascar.

En outre, le clip de " Besorongola " inonde autant la toile que le petit écran, de même que " Kere ". " Ce dernier chante et raconte le vécu du peuple du Grand Sud de Madagascar, un peuple qui souffre de la famine depuis déjà plus de 40 ans !! Il dénonce aussi, et surtout, l'inaction du peuple malgache et des autorités face à ce fléau. "