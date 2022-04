Madagascar: CAN 2023/ Eliminatoires - Madagascar dans le groupe E

Les Barea connaissent les trois adversaires qu'ils affronteront en phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.

Du lourd pour les Barea. Les joueurs des Barea sont fixés pour la course aux tickets pour la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire. Logé dans le chapeau 2 lors du tirage au sort qui s'est tenu, hier, à Johannesburg, Afrique du Sud, Madagascar a hérité du Ghana, de l'Angola et la République Centrafricaine dans le groupe E. Les coéquipiers de Ibrahim Amada, absent de la dernière édition tenue au Cameroun, devront décrocher une des deux premières places de leur poule de qualification, dont les rencontres débuteront en juin prochain, pour se qualifier. Le Ghana est la seule nation ayant disputée la dernière CAN au Cameroun cette année et va disputer la Coupe du monde au Qatar au mois de novembre et décembre 2022. Classés 60e rang mondial, les Black Stars du Ghana sont les favoris du groupe E. Les Malgaches ont remporté leur dernière confrontation face aux Ghanéens en 2015.

Les Palancas Negras de l'Angola, mondialistes en 2006 sont une équipe à redouter les Barea. En 2017 lors des éliminatoires du CHAN, la sélection malgache a encaissé une défaite de 1 but à 0 et un nul 0-0 partout contre les Angolais. Lors de la trêve du mois de mars, les Angolais ont pu disputer deux matchs amicaux qui se sont soldés sur un nul et une défaite respectivement face à la Guinée-Equatoriale et la Guinée-Bissau. Lors des précédentes rencontres face aux Centrafricains aux éliminatoires de la CAN 2017, les Malgaches ont été battus par 2 à 1 à l'aller à Bangui et à Mahamasina, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 partout. Contrairement aux autres équipes, l'identité du sélectionneur de Madagascar n'est pas encore connue après la fin du contrat d'Eric Rabesandratana au mois de novembre 2021.

Les 12 groupes

Groupe A : Nigéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé & Principe.

Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Swaziland.

Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi.

Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie.

Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.

Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.

Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.

Groupe H : Côte d'Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.

Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.

Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.

Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia.

Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.