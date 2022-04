Burkina Faso: Pénurie d'essence - Véritable risque ou fausse alerte

Hier 19 avril 2022, on a assisté à une bousculade dans les stations à essence. Les Ouagalais font-ils face à une situation de pénurie d'essence ? Des pompes en passant par les revendeurs, le "liquide vital" se fait rare, voire inexistant. Selon plusieurs sources, cette situation est due à un manque de stock à la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY). Ce que le DG de la structure, Alpha Omar Dissa, n'a pas hésité à démentir.

Telle une traînée de poussière, l'information s'est répandue dans la ville. Ouagadougou serait-elle confrontée à une pénurie d'essence ? Est-ce une réalité ou une fausse alerte ? Pour en savoir plus, une équipe a arpenté les rues de la capitale pour constater les faits.

Bousculades, jurons, coups de klaxon ou encore des nerfs en ébullition, cela est dû à la canicule, visage dégoulinant de sueur, longue file d'attente. C'est tout le constat fait dans les différentes stations de la capitale. Une foule immense avec un objectif commun : se ravitailler en essence.

Dans certaines stations, il suffit d'un simple geste de l'index des pompistes pour refouler les clients qui repartent insatisfaits les uns après les autres. Pour avoir de quoi alimenter son moteur, il faut traverser toute la ville.

Dans la station à stock disponible, de longues files y sont formées. C'est le cas de la station Shell au grand marché et de la station Otam au 1200 logements. Les motocyclettes d'un côté et les automobiles de l'autre, chacun attend son tour sans broncher pour y être servi. C'est finalement là-bas que monsieur Sanou, un agent de Santé à bord de son véhicule compte se procurer de l'essence. " J'ai fait 4 stations sans gain de cause. Cette station va faire la 5e et j'y suis il y a environ 45 mn ", nous a-t-il confié. Comme plusieurs clients, sieur Sanou ignore les causes de la situation. " Je ne suis au courant de rien. J'étais en ville, et je me suis arrêté pour mettre du carburant mais à ma grande surprise un monde fou attendait. J'ai cherché à comprendre et on me parle d'une pénurie d'essence. Mais les raisons exactes, je n'en sais rien ", a-t-il dit.

Si certains pointent du doigt le contexte sécuritaire international, particulièrement la guerre russo-ukrainienne, Lassané Kabré, gérant de la station Otam au quartier 1200 logements, tient pour seule responsable la SONABHY. " La rupture d'essence est due à un problème venant de la SONABHY. Quand on lance une commande, il est difficile de la recevoir le même jour. J'ai commandé de l'essence le mercredi et la marchandise est arrivée samedi. Une autre passée le vendredi est arrivée ce mardi ", a expliqué M. Kabré.

De son côté, la nationale des hydrocarbures rassure dans un communiqué datant du mardi 19 avril l'opinion publique, qu'elle dispose " de stock nécessaire " pour les consommateurs (voir encadré).

En attendant un retour à la situation normale, d'aucuns estiment que la conjoncture internationale marquée par la guerre en Ukraine et d'autres pointent d'un doigt accusateur les autorités burkinabè. Lasson Ouédraogo se range dans le deuxième cas. Pour lui, il ne devrait pas y avoir de raison valable pour justifier cette pénurie. " Elle ne peut en aucun cas s'expliquer. L'essence est vraiment vitale, toutes les autres structures y sont liées. Les autorités savent bien que beaucoup d'activités sont liées à la disponibilité des hydrocarbures. Quand on a des dépôts on doit être en mesure d'anticiper à moyen et à long termes. Il ne faut pas attendre qu'un problème survienne pour chercher les solutions ".

Encadré

Communiqué SONABHY

La SONABHY tient à assurer l'opinion publique que malgré l'augmentation de la demande en produits pétroliers notamment en super et en gasoil et le contexte international difficile, elle dispose des stocks nécessaires dans ses dépôts extérieurs qui sont en train d'être convoyés depuis le week-end passé vers les dépôts intérieurs de Bingo et de Bobo-Dioulasso pour l'approvisionnement du pays. Elle a reçu la commande de produits pétroliers en quantité suffisante dans ses dépôts extérieurs de passage. Les équipes sont à pied- d'œuvre et les chargements des camions citernes se font de façon régulière depuis ce matin dans ses dépôts intérieurs et se poursuivront jusqu'à expiration des camions en attente.