Ile Maurice: Hausse du prix de l'électricité - Lesjongard ne dit pas "non"

À la question de Richard Duval, le ministre Joe Lesjongard est revenu longuement sur les détails que l'on prendrait, au premier abord, pour superflus. Mais à y voir de plus près, ces détails ne sont pas anodins mais énumérés juste pour perdre du temps.

En effet, Joe Lesjongard a voulu démontrer combien le prix du charbon et de l'huile lourde a augmenté sur le marché international et comment le pays en dépend à près de 87 % pour produire notre électricité. Certes, il dira aussi comment le gouvernement est en train de travailler "activement" pour que l'on en dépende moins mais cet activisme, on l'entend depuis de nombreuses années. En attendant, il faudra faire avec les inflations... Le ministre parlera également, quoique timidement et rapidement, du taux de change défavorable.

Lorsque le député bleu de Mahébourg-Plaine-Magnien lui demandera quand les fameuses recommandations qui seront proposées par le board du CEB sur les nouveaux tarifs éventuels d'électricité seront soumises, le ministre répondra tout simplement : "Non, c'est au board du CEB de décider." Le suspense continue donc sur ces nouvelles grilles tarifaires. C'est le CEB donc qui en décidera, selon Lesjongard.

Osman Mahomed, sentant probablement une hausse dans l'air, a voulu savoir si le gouvernement ou le CEB compte revoir le tarif industriel financé par des consommateurs ordinaires. Et Lesjongard répondra qu'une étude est en cours à ce sujet.

Rs 28,4 milliards de réserves !

Lors d'une autre PQ, Patrick Assirvaden a attiré le ministre sur le terrain des réserves énormes accumulées de Rs 28,4 milliards par le CEB pour lui demander s'il compte les utiliser au moins partiellement pour atténuer toute hausse du prix de l'électricité. Joe Lesjongard s'est contenté d'un : "It's premature to talk about this." Le député travailliste se préparait à poser une autre question devant la fuite en avant du ministre quand le speaker sonna la fin des débats.

"CEB Facilities", une coquille vide qui coûte cher

Patrick Assirvaden avait, au cours d'une précédente question à Lesjongard, pu démontrer combien le CEB a perdu d'argent dans sa subsidiaire "CEB Facilities". Le ministre devait concéder que le CEB a lui-même stoppé les activités de nettoyage, d'élagage d'arbres et de surveillance par "CEB Facilities" - au profit de prestataires privés ? - et ainsi privé cette subsidiaire de rentes. À tel point que cette dernière, qui affichait des profits de 27 millions, a fini l'année financière avec un bénéfice amoindri de Rs 3,797 millions. "CEB Facilities" ne compte maintenant qu'un centre d'appels, mais les directeurs sont toujours grassement rémunérés de même que le directeur du CEB pour siéger au "board" de cette subsidiaire qualifiée de fantôme par Assirvaden. Subsidiaire qui a quand même ponctionné Rs 47 millions des caisses du CEB. Sans doute pour payer les directeurs.