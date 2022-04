Ethiopie: "Famine de masse intentionnelle" - La trêve humanitaire au Tigré est en jeu

Addis Abeba — Des centaines de milliers de Tigrines meurent de faim. La trêve humanitaire qui a débuté le 24 mars est déjà en jeu. Le gouvernement n'a autorisé qu'un seul convoi d'aide à entrer dans le Tigré, le premier depuis la mi-décembre 2021, et a refusé toute autorisation tant que le Front populaire de libération du Tigré (FPLT) ne s'est pas retiré dans la région. Le FPLP souhaite que l'aide circule librement avant de se retirer complètement, en même temps que le retrait des forces amhara de l'ouest du Tigré. "Sans une percée pour alléger le blocus, l'horreur du nettoyage ethnique sera accompagnée d'un abus tout aussi grotesque : la famine massive délibérée." C'est ce qui ressort d'une enquête approfondie menée par Human Rights Watch et Amnesty International qui, dans un rapport conjoint publié le 6 avril, concluent que les autorités de la région d'Amhara ont systématiquement tué ou expulsé des centaines de milliers de personnes d'origine tigréenne du territoire saisi par le Tigré depuis le début de la guerre.

"La situation humanitaire au Tigré continue de se détériorer. Le passage dans les couloirs humanitaires par lesquels les Nations unies, le gouvernement ou d'autres agences tentent de faire entrer de la nourriture dans le pays, est parfois bloqué et nous ne savons pas par qui", a déclaré l'Archevêque d'Addis-Abeba, le Cardinal Berhaneyesus Souraphiel. "En conséquence, poursuit le cardinal, la souffrance du peuple s'accroît. En tant que Conférence des Évêques catholiques d'Éthiopie, nous avons lancé des appels à notre réseau catholique dans le monde entier, notamment par le biais de Caritas Internationalis. Il y a seulement quinze jours, nous avons demandé de l'argent pour aider notre peuple, non seulement au Tigré, mais aussi dans les régions voisines. La sécheresse (voir Agenzia Fides 7/4/2022) s'est aggravée en raison du changement climatique. La crise humanitaire est énorme et les gens ont un besoin urgent d'aide".

Le cardinal a conclu sa réflexion en soulignant que l'Éthiopie ne doit pas être considérée comme un pays de conflit ou de guerre. "Nous avons de nombreux défis à relever ici en Éthiopie, mais je crois et j'ai confiance dans les prières des gens qui sont unis depuis des siècles, qui se sont mariés et ont vécu en tant qu'Éthiopiens. Notre espoir est que bientôt nos peuples ne fassent plus qu'un."

La zone contestée, officiellement connue sous le nom de Tigré occidental avant la guerre, est aujourd'hui probablement le principal obstacle à la fin du conflit.