Congo-Brazzaville: Education - Les promoteurs des instituts privés invités à assurer aux apprenants une formation de qualité

Les promoteurs des établissements d'enseignement supérieur technique et professionnel ont promis, le 19 avril, de faire plus d'effort pour apporter une formation de qualité aux étudiants lors de la signature d'un accord avec le ministre de tutelle, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

Le protocole d'accord donnera aux bacheliers et autres boursiers du ministère de l'Enseignement technique et professionnel l'occasion de s'inscrire dans les instituts privés aux frais académiques de l'Etat. Il s'agira d'avoir une meilleure synergie entre le secteur public et privé, a indiqué le promoteur de l'Institut d'administration d'entreprises, Zéphérin Samba, au nom de tous les partenaires.

" Les données statistiques publiées par la Banque mondiale en septembre 2021 montrent que 56% des habitants de Brazzaville ont moins de 20 ans. Cela suppose de défis majeurs de santé publique de formation et d'intégration dans la société ", a-t-il dit.

En effet, cette population juvénile constitue une véritable opportunité afin de soutenir la croissance du pays, a-t-il poursuivi, ajoutant que c'est aussi une opportunité pour les écoles de formation qui sont en première ligne d'assumer la lourde tâche de donner à la jeunesse des compétences professionnelles nécessaires en vue de son intégration et de doter le pays d'un capital humain de qualité.

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a remercié les promoteurs des écoles techniques et professionnelles ayant accepté d'accompagner l'Etat dans l'accomplissement de son devoir de formation des cadres pour l'avenir. Il a précisé que le secteur de l'enseignement technique et professionnel est désormais considéré comme celui du développement national et peut-être mondial parce que le développement se fait maintenant avec les ingénieurs, les ouvriers et techniciens qualifiés.

Par ailleurs, a-t-il rappelé, dans la construction de l'offre de formation nationale, les enfants qui ont décidé de faire l'enseignement technique et professionnel avaient des difficultés à le poursuivre après le baccalauréat.

" Mes prédécesseurs avaient bien voulu formaliser ce type de convention et de contrat pour donner de la chance à ces enfants qui sortaient des lycées techniques et professionnels pour qu'ils réalisent leurs ambitions ", a précisé le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé. Il a exhorté les promoteurs de ces instituts au patriotisme pour servir le pays, en formant les jeunes mis à leur disposition.

Soulignant que ce partenariat a permis des ouvertures avec l'extérieur, le ministre a déploré la confiscation des diplômes de fin de formation des apprenants par les promoteurs de certains établissements à cause de la contrepartie financière de l'Etat congolais.

" J'espère que le promoteur qui a accepté de signer ce contrat ne prendra jamais l'avenir des jeunes congolais en otage pour motif que l'Etat n'a pas honoré ses engagements. Ces enfants ne peuvent pas être victimes des faiblesses de l'Etat ou des exigences des instituts car ils sont diplômés et ils n'ont jamais signé de contrat avec les instituts privés ", a-t-il déclaré.