Congo-Brazzaville: Urbanisme - Des données pour l'élaboration des plans locaux de Brazzaville et Pointe-Noire

L'entreprise marocaine Etafat a procédé, le 19 avril à Brazzaville, à la présentation des résultats de la mission Lidar ainsi que du guide d'exploitation des livrables sur le logiciel QGIS. L'étude réalisée permettra la production de données et orthophotos en vue de l'élaboration du Plan local d'urbanisme dans les deux grandes villes du Congo.

S'inscrivant dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap), la mission effectuée en deux mois consistait à la production des données Lidar et ortho-photographiques, deux éléments essentiels pour la mise en place de la base de données urbaines de Brazzaville et Pointe-Noire; la précision du zonage ; la mise à jour du réseau routier; l'identification des zones à risque ; la délimitation des zones naturelles à protéger ; la mise à jour des périmètres des équipements et des bâtiments publics.

La présentation de ces résultats a permis aux participants de s'informer et comprendre l'intérêt de disposer d'un relevé Lidar en vue de constituer un fonds géo-référencé de haute précision en capacité de servir de support cartographique pour toutes les applications liées à l'étude. En effet, les données collectées permettront, entre autres, de doter Brazzaville et Pointe-Noire d'un plan d'urbanisme de détail. A travers ce plan, il sera question de spatialiser et d'opérationnaliser les interventions programmées à court terme dans un secteur ou un quartier ainsi que de doter les quartiers précaires pilotes des deux villes de plans de restructuration.

Pour le coordonnateur du projet Durquap, Alain Alfred Eléli, la présentation de ces données marque une avancée significative dans le processus de dotation des deux villes des plans locaux d'urbanismes. Le Lidar, a-t-il dit-il, représente une importante plus-value pour les administrations congolaises dans l'optique de développer et mettre en œuvre différentes opérations telles que le développement d'un outil de gestion de l'occupation des sols et d'instruction des permis de lotir ; la création d'une base SIG pour le développement d'applications métiers spécifiques pour mieux gérer la voirie, les réseaux de drainage, l'éclairage public ; la constitution d'une base topographique; la création d'un cadastre solaire pour valoriser les toitures des équipements publics, etc.

" Le secteur urbain au Congo est confronté à plusieurs défis qui se traduisent par une explosion démographique non maîtrisée, la non-viabilisation préalable des établissements humains qui connaissent un vieillissement irréversible, l'absence des mécanismes réglementaire, juridique et de financement adaptés et le déficit en logements décents à un coût abordable ", a déploré Alain Alfred Eleli.

De son côté, Antoine Beli Bokolojoué, président de l'ordre des architectes du Congo, a estimé que les données et plans recueillis lors de cette mission sont d'une grande nécessité et serviront à tous les départements ministériels.

Précisons que le Plan local d'urbanisme a pour but de disposer d'une cartographie où seront superposées toutes les informations sur l'occupation du sol ainsi que les coûts impartis des projets dans le périmètre d'étude. Il mettra également en exergue le tracé de tous les réseaux divers existants ou projetés, les emplacements de tous les équipements et la matérialisation du foncier. Enfin, cette cartographie sera adressée à l'échelle 1/10'00e dans le système Universal transverse mercator de référencement du Congo.

Outre la présentation de ces résultats, les participants ont été outillés aux applications techniques du Lidar et de leur faisabilité institutionnelle en vue de l'installation desdites données au sein des services géomatiques des ministères de l'Aménagement du territoire ; de la Construction et de l'Habitat; de la mairie de Brazzaville.