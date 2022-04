Sénégal: La lutte contre les maladies émergentes passe par le renforcement de capacités des acteurs (responsable)

Saly-Portudal (Mbour) — Le chef de la division de la protection zoosanitaire à la Direction des services vétérinaires, docteur Mathioro Fall, a souligné l'importance du renforcement de capacités des acteurs de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes, pour une meilleure prise en charge de cette problématique.

"Pour nous, le renforcement de capacités constitue un élément majeur" de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes, a-t-il déclaré. Il s'exprimait lors d'une session de formation de la deuxième cohorte des professionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain (ISAVET), une rencontre qui se tenait à Saly-Portudal (Mbour). "D'ailleurs, a dit docteur Mathioro Fall, on a élaboré notre plan de formation pour le renforcement de capacités des services vétérinaires, notamment sur la surveillance épidémiologique, entre autres". "L'idée, c'est de détecter très tôt ces maladies avant qu'elles n'atteignent les humains", a-t-il expliqué au cours de cette rencontre visant à renforcer les capacités des services concernés (vétérinaires, environnement et santé humaine), pour une meilleure prise en charge des maladies animales, y compris les zoonoses. Selon le chef de la division de la protection zoosanitaire, le renforcement de capacités en surveillance épidémiologique devrait permettra aux agents concernés "d'être prêts et de pouvoir détecter précocement les maladies animales".

De fait, après évaluation, il a été noté un déficit de personnel de santé pour répondre aux crises mondiales qui sont d'ordre zoonotique et d'autres maladies, a indiqué docteur Ahmadou Tidiane Niang, chef d'équipe pays du projet centre d'urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières au Sénégal. Il signale que c'est pour pallier cette situation que ce programme de formation a été mis en place, avec l'ambition de renforcer le dispositif pour mieux faire face aux maladies zoonotiques. Il est déroulé de concert avec la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Institut des maladies animales infectieuses de l'Université du Texas, le programme de formation des professionnels vétérinaires et épidémiologiques de terrain (ISAVET) et l'Ecole inter-Etat de médecine-vétérinaire de Dakar. "L'année dernière, 23 personnes ont été formées, et cette année-ci, il y en aura plus de 23 autres à former avec les différents chefs de service départementaux", a dit docteur Niang, avant d'ajouter : "C'est une formation qui va même toucher les vétérinaires, dans une approche +une seule santé+" avec les agents des ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Elevage et de tous les autres acteurs identifiés dans le dispositif sanitaire".