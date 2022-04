Sénégal: BAL - La liste complète des équipes qualifiées pour les phases finales

Dakar — La liste des huit équipes devant participer aux phases finales de la Basketball Africa League (BAL), au Kigali Arena, du 21 au 28 mai, est connue depuis la fin, ce mardi soir, de la conférence du Nil.

A l'issue de cette conférence qui a eu lieu au Caire, la capitale égyptienne, quatre équipes, dont le champion en titre, le Zamalek d'Egypte, ont rejoint les quatre autres qualifiées lors de la conférence du Sahara, en mars dernier, à Dakar.

A domicile, le Zamalek a montré un signe de sa volonté de conserver son titre, en mai, à Kigali. Le club égyptien a fait un parcours sans faute, avec cinq victoires en autant de matchs. Le Petro de Luanda (Angola) s'est illustré, lui, avec quatre victoires. Les Angolais font figure de prétendants sérieux au titre de champion de la BAL. Les Forces Armées et Police Basketball (Cameroun) et les Cape Town Tigers (Afrique du Sud) sont les deux autres équipes qualifiées pour les phases finales. A Dakar, le Rwanda Energy Group, l'US Monastir (Tunisie), l'AS Salé (Maroc) et le SLAC de Guinée ont obtenu la qualification. En revanche, le représentant du Sénégal à la deuxième saison de la BAL, le Dakar Université club, a été éliminé.

La BAL est une compétition réservée aux clubs de basketball du continent. Elle a été lancée en 2020 avec le soutien de la Fédération africaine de basketball, de la Fédération internationale de basketball et de la NBA, la plus grande ligue de basketball au monde. Douze clubs représentant autant de pays africains ont pris part à la deuxième saison. Les 12 équipes en lice sont divisées en deux groupes ou conférences, selon le terme employé par la Basketball Africa League : la conférence du Sahara et celle du Nil. La conférence du Sahara s'est déroulée en mars, au Dakar Arena de Diamniadio, tandis que celle du Nil a pris fin mardi soir au Caire. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe prendront part aux phases finales de la BAL, un tournoi à élimination directe et des finales au Kigali Arena, du 21 au 28 mai 2022.