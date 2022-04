Sénégal: Lancement d'un projet de renforcement de l'aide aux Sénégalais de retour, jeudi

Dakar — Un projet de renforcement de l'aide fournie à d'anciens émigrés sénégalais sera lancé, jeudi, à Dakar, annonce un communiqué reçu à l'APS.

La cérémonie de lancement du projet "Renforcement de l'appui aux Sénégalais de retour et de la coopération Sud-Sud dans le domaine migratoire" sera coprésidée par Amadou François Gaye, le directeur général de l'appui aux Sénégalais de l'extérieur, et la cheffe du projet, Alexandra Hilbig. "Ce projet d'une durée d'une année vise à renforcer l'appui à l'intégration économique et sociale des Sénégalais" de retour au pays, précise le texte. Il est financé par l'initiative "Perspectives dans les pays d'origine" (PPH) du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, via le projet le Programme migration & développement. Sa mise en œuvre est assurée par la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGASE). Le projet est piloté depuis le Maroc, avec une équipe au Sénégal, le but étant de "favoriser l'autonomisation socioéconomique et la réintégration des Sénégalais de retour, à travers le renforcement de capacités, la production de données fiables et pertinentes sur les migrants, ainsi que la promotion de nouvelles offres d'intégration". Il repose sur le renforcement des capacités des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS), le recensement des Sénégalais de retour et l'appui au développement de nouvelles offres d'intégration économique.