Algérie: Mois du patrimoine - Une exposition sur les manuscrits d'Adrar inaugurée à Alger

Alger — Une exposition de photographies de manuscrits anciens de la région d'Adrar, où se trouve un des plus riches fonds documentaires séculaires, a été inaugurée mardi à Alger à l'occasion du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai).

Intitulée "Le verbe et le qalam", cette exposition organisée au Centre des Arts du Palais des Rais- Bastion 23, réunit une collection d'une trentaine de photographies de Said Bouterfa, photographe et chercheur en restauration et conservation de manuscrits, mettant en lumière les lieux de conservation et l'état actuel de ces manuscrits datant du 18e et du 19e siècle.

Le visiteur peut découvrir une collection de manuscrits à travers des clichés montrant notamment une copie du Coran enluminé, un atelier de restauration, des feuilles de manuscrits, une khizana de la région de Lemterfa où se trouve une khizana importante ou encore un scribe qui transcrit à l'encre et au roseau le texte coranique sur papier.

A travers ces photographies, l'auteur pointe du doigt les mauvaises conditions de conservation et d'entreposage des manuscrits dans les khizanates de la région d'Adrar, qui recèle un fonds documentaire important.

Organisée par le Centre des Arts et Culture- Palais des Rais Bastion 23, l'exposition "Le verbe et le qalam" est visible jusqu'au 18 mai dans le cadre du Mois du patrimoine. Un hommage à Mohamed Salah Aït Sedik, poète et écrivain, a été rendu à cette occasion. L'universitaire Bachir Sahraoui, a présenté une communication dans laquelle il évoqué le parcours de cet "érudit", auteur de plusieurs ouvrages et articles, qui a participé activement au combat libérateur du peuple algérien pour l'indépendance.