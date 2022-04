Congo-Kinshasa: Marché mondial des musiques - Mention spéciale pour la chanteuse Faya Tess dans "Rumba Thérapie" !

Après son brillant passage à la 3ème édition de la soirée "Afrique Elégance" à Toulouse en France, la Diva Faya Tess s'annonce fracassante avec deux nouveaux rendez-vous inédits en Europe.

D'abord, le 4 juin 2022 à Genève en Suisse où elle est attendue pour une grande soirée spéciale. Ensuite, le 2 juillet 2022 à Birmingham en Angleterre. Pendant ce temps, l'internationale chanteuse congolaise de la Rumba vient de lancer un nouveau single intitulé "Rumba Thérapie" sur le marché du disque. Produit par la maison "Air Monde Culture", cet opus est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital de musique y compris Youtube. Une œuvre alléchante avec des sonorités exceptionnelles que les mélomanes de la bonne musique peuvent découvrir et écouter sans modération.

Sur le plan artistique et composition texte, cette nouvelle chanson de l'artiste musicienne Faya Tess regorge une potentialité énorme et surtout vertueuse.

Musicalement, elle a travaillé avec des instrumentistes cubains dont l'âme professionnelle est fondée sur la Rumba. Il y a aussi la participation musclée de Maître Caien Madoka, un virtuose guitariste de la musique congolaise qui se distingue, encore une fois de plus, avec une guitare affirmée et appuyée. Ce monstre des six cordes a laissé une trace indélébile dans cette chanson. Et cela sous la houlette de Cantador Kanta Nyboma qui a supervisé le travail au studio.

La particularité de cette œuvre est remarquable avec l'apparition de trombone qui est un instrument rarement utilisé dans les chansons congolaises. Car, on a souvent l'habitude d'utiliser les cuivres clairs. Mais, Faya Tess a voulu donner un sentiment de joie, de fête en ajoutant le trombone qui apporte cette gravité d'esprit de fête. Il y a aussi la contrebasse, autrefois, utilisée par les aînés, qui a aussi donné une autre couleur en termes de sonorité.

Ceux qui ont eu la primeur de savourer cette nouvelle sauce musicale témoignent que "Rumba Thérapie" relève d'une valeur ajoutée spécifique. Sa force se trouve dans le mélange de différents sons concoctés autour d'une seule chanson. Donc, l'opus est riche en mélodies et rythmes.

Les oubliés s'y retrouvent

L'œuvre a été travaillée dans un esprit ouvert, engagé et métissage sur lequel sa génitrice a donné encore les meilleurs d'elle pour plaire à ses fans, amoureux de la bonne musique.

La Diva Faya Tess a encore une fois voulu créé la différence et prouver une fois de plus son titre de l'Ambassadeur authentique de la Rumba. Discipline -chant -orchestration : elle a placé la barre très haut.

Du point de vue thématique, la chanteuse avec sa voix mélancolique et douce raconte aux mélomanes un peu un mélange d'histoire de la Rumba qu'elle a composé aussi à l'occasion de l'inscription de la Rumba Congolaise au patrimoine immatériel de l'humanité.

Dans ses paroles, elle montre sa passion qui est la musique. Et pas n'importe quelle, si ce n'est la Rumba pure qu'elle protège et défend toujours avec ferveur sur la scène internationale.

Faya Tess exprime sa passion dans la Rumba !

Celle qu'on appelle la "Sirène d'eau douce" renseigne comment cette Rumba a quitté le bassin du Congo et parti avec nos ancêtres à Cuba et elle est revenue au Congo où les pionniers l'ont retravaillé.

Cette histoire est accompagnée et soutenue par une rythmique très alléchante. Fayatess a fait intervenir de deux styles ; Rumba Cubano-Congolaise afin de permettre à toutes les générations de mélomanes de se retrouver dans cet opus.

Evidemment, la musique a connu tellement de transformations, et des danses mais on ne demande jamais l'avis des personnes âgées s'ils peuvent danser tous. De sebene : ndombolo, " punda " ou " yamado, etc. On leur impose tous ces changements. Leur avis ne compte pas.

Mais en écoutant "Rumba Thérapie", Faya Tess n'a pas fait de distinguo dans sa musique. Elle chante aussi bien pour les jeunes, les gens moyens, ainsi que pour les personnes du 3ème âge.

Des générations en génération pour la Rumba !

Il s'agit d'une musique transgénérationnelle et sans frontières dans laquelle les vrais mélomanes se retrouvent sans ambages. Avec ce rythme, sa chanson permet à tous de ne pas avoir un souci de pas de danse. Tout le monde peut se mettre sur la piste, enfants, jeunes et vieux.

Par les paroles et les rythmes douces, la chanteuse offre une occasion en or aux oubliés de la vie de jeter d'écouter une musique potable et pourquoi de se jeter sur la piste librement même avec ses enfants ou petits-enfants. Donc, "Rumba Thérapie" est une musique à découvrir et surtout à écouter sans modération.

En écoutant cette œuvre de Faya Tess, plusieurs personnes se rendent compte que sa musique détient une dimension scientifique qui démontre aussi que la Rumba peut servir d'une thérapie. On peut être désespéré mais cette musique peut vous apaiser. On peut faire le sport avec en écoutant " Rumba thérapie " .

Dans cette chanson, il y a aussi une dimension anthropologique qui fait penser aux ancêtres de la Rumba congolaise. La Diva rend hommage aux pionniers ainsi qu'aux pères géniteurs de la Rumba Congolaise. Raison pour laquelle elle a fait un clin d'œil spécial à Grand Kale, Franco Luambo et TabuLey...

Donc, de l'orchestration en passant les paroles jusqu'à la danse, cette œuvre musicale est très fascinante et restera intemporelle. Avec "Rumba Thérapie", la Diva Faya Tess redonne à la Rumba congolaise sa véritable lettre de noblesse.

Qui dit mieux ?