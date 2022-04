Congo-Kinshasa: Félix Vunduawe - " La campagne de vulgarisation du Conseil d'Etat est le début des réponses au constat amer de manque d'information "

'Promouvoir les missions, les compétences et le fonctionnement des juridictions de l'ordre Administratif, et le mettre ainsi à la portée du public tant national qu'international", est l'objectif de la campagne de vulgarisation du Conseil d'Etat, lancée le lundi 18 avril 2022, au CEPAS.

C'est le professeur Félix Vunduawe, premier président du Conseil d'Etat, qui a lancé cette campagne qui partira du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022. Une toute première campagne de vulgarisation de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif que coiffe au sommet le Conseil d'Etat. C'était en présence du ministre de communication et médias, Patrick Muyaya, ainsi que du procureur général près le Conseil d'Etat, Octave Tela.

De ce fait, Félix Vunduawe, premier Président du Conseil d'Etat a fait savoir que cette campagne de vulgarisation du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives de la République Démocratique du Congo, s'inscrit simplement dans la logique de mieux connaitre la vision de l'Etat de Droit que le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshilombo, prône depuis son avènement à la magistrature suprême.

Bien qu'installé dès le 12 juin 2018, avec la nomination de premier magistrat qui compose ce Conseil, et quatre ans après son installation effective," le Conseil d'Etat souffre encore de manque de familiarité avec ses justiciables", s'est consterné le président du Conseil d'Etat. Bien plus encore, il ajoute : " même les notions du droit administratif et des contentieux administratifs ne sont toujours pas bien assimilées par tous ces justiciables de juridiction de l'ordre administratif".

Pour lui, cette vulgarisation est alors un début des réponses à ce constat amer de manque d'information.

A lui de rappeler que la Constitution du 18 février 2006 stipule spécifiquement en son article 154, un ordre de juridiction administrative composé du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux administratifs. Selon cet article, cette disposition Constitutionnelle est devenue applicable avec la promulgation le 15 octobre 2016, de la loi organique n°16/027 portant organisation, compétence et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif de la République Démocratique du Congo.

Par la même occasion, le Président du Conseil d'Etat a lancé le site web et les pages du Conseil d'Etat sur les réseaux sociaux. Selon lui, c'est inconcevable qu'à l'heure du numérique, où le monde est devenu un village planétaire, que la vulgarisation d'une institution comme le Conseil d'Etat ne puisse avoir son site internet pour y stocker ses informations. C'est ainsi qu'il a profité de cette journée pour présenter à l'auguste assemblée, le site web et pages notamment Facebook, Whatsapp du Conseil d'Etat. Une équipe dynamique s'occupera de ces outils afin de toujours mettre à la disposition du public et du justiciable du Conseil d'Etat, et en même temps des informations nécessaires de formalisation avec le Conseil d'Etat sur ses missions, ses compétences et son fonctionnement.