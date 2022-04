Afrique: Après son nul vierge (0-0) face à Pyramids - C2 - Franck Dumas rassure que Mazembe présentera un autre visage au match retour !

Ce n'est pas encore fini pour le Tout-Puissant Mazembe Englebert qui joue les quarts de finales de la 19ème édition de la Coupe de la Confédération de la CAF, malgré son match nul de score vierge (0-0), dimanche au stade du 30 juin, au Caire, en Egypte, contre Pyramids FC, pour le compte du match aller.

L'entraîneur de l'équipe, Franck Dumas, qui a attribué ce résultat par manque de championnat au pays, rassure quand même que son équipe présentera un autre visage au match retour dans une semaine, à Lubumbashi.

"La seule chose qui me dérange c'est le fait que notre dernier match de championnat remonte au 30 janvier et ça fait deux mois et demi qu'on n'a pas joué un match de championnat. La CAF est devenu notre championnat et derrière on s'entraîne, on essaye de garder le rythme. Parfois ça nous fait mal, justement par rapport à ce soir. Par contre, ça nous permet de bien bosser physiquement et terminer ce genre de match avec beaucoup d'intensité", a indiqué le Français qui croit à un exploit au match retour. "Parfois j'ai du mal à comprendre.

On se sent fort à la maison et un peu plus fébrile à l'extérieur. C'est le football et je pense qu'on aura un autre visage à domicile". Le dimanche prochain, Pyramids devra prendre toutes les dispositions face à cette équipe de Mazembe qui garde encore frais les aventures d'Amazoulu de l'Afrique du Sud qui l'a éliminé cette même année en Ligue de champions sur place à Kamalondo après un (0-0) à l'aller, à Johannesburg, et (1-1) au retour à Lubumbashi.

Après la domination de Pyramids en première mi-temps, Franck Dumas dit avoir trouvé solution et réussi à bloquer la machine de cette équipe à la seconde partie. "Pyramids FC est une bonne équipe qui joue très bien. Une équipe qui est très agréable à regarder quand elle joue. En deuxième mi-temps, on a réussi à bloquer le numéro 19 qui est le maître à jouer de cette équipe. On a mis justement un joueur sur lui pour l'empêcher de jouer et ça nous a fait du bien". Comme pour dire qu'à Lubumbashi les choses seront plus faciles.