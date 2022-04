Afrique: Francophonie - L'ACOFEPE participe à la 14ème édition de la dictée internationale au Cameroun

L'Association Congolaise des Femmes Journalistes de la Presse écrite (ACOFEPE), représentée par sa présidente, Mme Grâce Kangundu Ngyke, prend part depuis lundi, à Douala, au Cameroun, au tour final de la 14ème édition de la dictée internationale organisée par l'ONG "Afrique Dictées", en partenariat avec la Francophonie.

Cinq pays de l'Afrique francophonie participent à cette activité de haute porte internationale. Il s'agit de la RDC représentée par la présidente de l'ACOFEPE, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire.

Cette compétition d'orthographe qui se tient du 16 au 21 avril 2022, comporte les catégories de juniors, seniors amateurs et seniors professionnels composées des élèves du second cycle, des journalistes, des enseignants et des bibliothécaires.

Selon le président de cette ONG internationale "Afrique Dictées ", M. Josué Bona Ekobo, cette compétition a pour objectif de valoriser la langue française, l'excellence intellectuelle et encourage le culte de l'effort et du mérite. Les compétitions d'"Afrique Dictées", a-t-il ajouté, participent également dans une approche citoyenne, dans la feuille de route des ministères en charge de l'Education nationale, en contribution au renforcement de l'éducation et de l'amélioration de cette dernière.

"Nous croyons que cet événement à caractère éducatif et très porteur pour nos jeunes, et cela ne peut être mené avec succès que parce que nous nous appuyons sur un réseau de personnes ressources et d'institutions, publiques et privées, œuvrant dans le secteur. Il sied de noter que l'Association "Afrique Dictées", a été primée en mars 2003 et 2004 à Paris, lors des Trophées de la langue française, comme meilleur concours de dictée des pays francophones et prix spécial de la mission de langue française.