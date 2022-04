Congo-Kinshasa: Changement de mentalité des étudiants congolais/ULPA - Mont-Ngaliema - Poursuite de la campagne de sensibilisation de SAGL

La première édition de la campagne de sensibilisation pour le changement de mentalité des étudiants congolais, organisée par la Tribune des Étudiants Congolais (T.E.C), se poursuit ce lundi 18 avril 2022 à l'ULPA/Mont-Ngafula.

Pour ce troisième jour de la campagne, la présidente de l'association SAGL et des femmes de la Tshuapa, Astrid Beleke Djemba, sera l'intervenante principale pour assurer la continuité de cette activité qui a débuté le 14 de ce mois et qui prendra fin le 14 août de cette année en cours.

C'est depuis le 14 de ce mois en cours que cette sensibilisation a commencé à l'ULPA/Mont-Ngaliema, pour un échange-libre entre les intervenants et les étudiants de la République Démocratique du Congo, venus de partout pour assister aux séances de questions et réponses permettant à tous et à chacun de changer de mentalités.

Selon le président de la tribune des étudiants congolais (T.E.C), Samuel Bampembe, les étudiants congolais doivent avoir la conscience, un esprit de la dénonciation, la solidarité et un esprit d'étude fixé vers l'objectif pour un avenir meilleur et pour un Congo plus beau qu'avant.

"Chers étudiants ayez la conscience, l'esprit de la dénonciation, de la solidarité et d'études pour un avenir meilleur pour ce pays", a conscientisé Samuel Bampembe, président de la tribune des étudiants congolais, lors de son intervention à cette activité.

Signalons que la tribune des étudiants congolais a comme mission d'orienter les étudiants congolais dans la bonne voie en organisant des conférences, campagnes, colloques et autres afin de créer un changement de mentalités.

Rappelons que cette campagne de sensibilisation pour le changement de mentalité des étudiants congolais a débuté le jeudi 14 avril et prendra fin le dimanche 14 août prochain. Elle aura connu la participation de quatre intervenants, à savoir : Mme Astrid Beleke Djemba, présidente de l'association SAGL et des femmes de la Tshuapa, Samuel Bampembe, président de la tribune des étudiants congolais, Bienvenue Paradoxe, président de l'OVAPS et Maitre Patient Kasongo, artisan des droits de l'homme.