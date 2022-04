Congo-Kinshasa: 11ème édition du festival " Me Ya Be " prévue du 22 au 29 avril prochain

Dimanche 17 avril 2022, la conférence de presse pour le lancement de la 11èmeédition du festival international de danse " Me Ya Be " a eu lieu au Centre culturel Ntongo Elamu dans la commune de Bandalungwa, en présence de Jacques Bena Yanga, fondateur de " Me Ya Be ".

Ce festival, lancé depuis 2011, est un spectacle qui réunit des danseurs et chorégraphes de la RDC. En français, " Nous et vous ", le festival " Me Ya Be " en langue Yansi, est, avec perspectives, l'espoir des danseurs sur toute l'étendue du territoire.

Pour cette 11èmeédition, Jacques Bena Yenga a émis le souhait de révolutionner la danse congolaise, considérée comme 6èmeart au pays.

De ce fait, il a demandé au gouvernement congolais d'accompagner la danse qui, selon lui, semble être jetée aux oubliettes au détriment des arts comme la musique.

Ce dernier n'a pas hésité à présenter les difficultés auxquelles son projet fait face. "Me Ya Be a des difficultés, mais ne baisse pas les bras à cause de sa passion que nous avons", a-t-il déclaré.

Pour cette année, l'institut français de Kinshasa (Gombe), Espace Ntongo Elamu (Bandal), commune de Kasa-Vubu et Bumbu sont les sites choisis pour les spectacles.

Avec comme thème "Transformation et transposition de la scène", contrairement à l'édition précédente, le festival sera ouvert à un large public. Un accent particulier sera placé sur le dialogue de culture et la diversité des expressions artistiques.

Tous les horizons seront abordés : des danses traditionnelles au hip hop, en passant par les danses contemporaines.

Entretemps, plusieurs dizaines de compagnies de danse originaires de la RD-Congo, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord se produiront à tour de rôle.