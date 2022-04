Egypte: Choukry évoque le bond de développement global en Egypte

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry a rencontré, mardi soir, les représentants de la chambre de commerce américaine, et a évoqué le bond de développement global en Egypte, a déclaré le porte-parole du ministère des AE, Ahmed Hafez sur son compte Twitter.

Et le porte-parole de souligner que M.Choukry s'est également penché, lors de la réunion, sur la participation des entreprises américaines aux efforts du développement durable en Egypte, notamment dans les secteurs des énergies propres et renouvelables, et la vision de l'Égypte vis-à-vis de la 27e session de la Conférence des États parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) le prochain sommet du climat prévu à Charm al-Cheikh, et l'importance du rôle du secteur privé dans toute approche relative au phénomène des changements climatiques.

Le chef de la diplomatie égyptienne effectue actuellement une visite officielle à Washington s'inscrivant dans le cadre de l'intensification des consultations entre les deux pays, le renforcement des relations stratégiques et privilégiées et l'échange des vues à l'égard des questions régionales et internationales d'intérêt commun.