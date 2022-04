Afrique de l'Ouest: La Banque mondiale suspend le financement de ses projets et programmes

A ce jour, la Banque mondiale finance 30 projets et programmes au Mali pour un coût total d'environ 2 milliards de dollars. Le taux de décaissement global de 49,04 % de ce portefeuille avait été jugé " faible " lors de la dernière Revue conjointe de performance, en décembre 2021.

Le financement des projets et programmes de la Banque mondiale est désormais suspendu. Une correspondance du ministre de l'Economie et des Finances a informé à cet effet les coordinateurs des projets et programmes concernés. C'était le 14 avril dernier. C'est une surprise pour l'opinion publique, mais pas pour les autorités. En réalité, la décision de suspension des décaissements par la Banque mondiale a été notifiée au Mali depuis le 18 mars dernier. Cette décision est motivée, selon le ministre de l'Economie et des Finances, par l'impossibilité pour le Mali d'honorer ses engagements au titre du service de la dette publique extérieure suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA.

Dans sa correspondance aux coordinateurs des projets et programmes financés par la Banque mondiale, Alousséni Sanou, ministre de l'Economie et des Finances, a expliqué que cette suspension des décaissements intervient " en raison de l'accumulation des échéances pendant plus de 45 jours ". Par sa correspondance, le ministre Sanou, informe d'une part les entreprises et prestataires concernés par cette suspension. D'autre part, le ministre des Finances, demande un état des lieux de l'impact économique et financier de la mesure.