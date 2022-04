Angola: Construction d'environ 300 unités de santé en 22 ans à Uíge

Uíge — 314 unités de santé ont été construites depuis 2000 dans la province d'Uíge, dans le cadre de l'expansion des services de santé et de l'amélioration des soins de santé pour la population de cette région du pays.

Sur le nombre total d'établissements, 220 sont des postes de santé, 82 centres de santé et 12 hôpitaux municipaux, qui disposent de services de médecine générale, pédiatrie, ophtalmologie, orthopédie, physiologie, urologie, gynécologie, néonatologie, stomatologie, chirurgie, réadaptation physique, entre autres.

Se confiant à l'ANGOP, ce mercredi, le chef du Département des statistiques, de la planification et des ressources humaines du Bureau provincial de la santé d'Uíge, Eduardo Manzolela, a considéré la réhabilitation et l'équipement des centres ophtalmologiques et orthopédiques des municipalités d'Uíge et Negage comme priorités pour les années à venir.

Il a aussi pointé la construction d'un nouvel hôpital provincial, centre maternel et infantile, la réhabilitation de la pédiatrie, l'achèvement des travaux de construction de l'Institut Technique de Santé et des hôpitaux communaux de Cangola, Bembe, Ambuila et Milunga comme d'autres priorités.

La province d'Uíge compte un total de 369 unités de santé.