Angola: Le pays construit plus de 39 000 logements en cinq ans

Luanda — Au moins 39 259 maisons de différents types ont été construites et achevées, de 2017 à 2022, pour minimiser la demande et offrir un logement décent aux citoyens, a informé mardi (19), à Luanda, le ministre des Travaux publics et de l'Aménagement du Territoire, Manuel Tavares de Almeida.

Selon le gouvernant, sur le nombre total de maisons construites au cours de cette période, 10 758 se trouvent à Luanda, 8 000 à Huíla, 5 000 à Benguela, 4 500 à Uíge, 4 001 à Huambo, 4 000 à Namibe, 2 000 à Cuanza Sul et 1 000 maisons dans la province de Bié.

Faisant le point sur les principales actions menées par son département au cours de ce quinquennat, lors de la quatrième édition du "Café CIPRA", Manuel Tavares de Almeida a également évoqué la conclusion de 5 015 logements sociaux à des fins de relogement, dans différents lieux à travers le pays.

Toujours dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'habitat, il a souligné la disponibilité de 887 lots de terrains d'infrastructures, 1 708 lots pour auto-construction dirigée, la construction du Centre Spécialisé de Traitement d'Endémies et Pandémies (CETEP) et du Nouveau Commandement de la police de Cabinda.

Quant au secteur des infrastructures routières, le ministre a indiqué que durant la législature en cours, il a été réhabilité 1 649 km de routes et 144 km du réseau routier urbain, 1 553 km de routes ont été préservés, 3 799 mètres linéaires de ponts définitifs ont été achevés et installés 809 mètres linéaires de ponts métalliques.

Ces infrastructures, a-t-il dit, se trouvent dans les provinces de Cuanza Sul, Benguela, Bié, Huambo, Cuando Cubango, Cunene, Cuanza Norte, Uíge, Zaire et Luanda.

Au cours de la période quinquennale actuelle, qui se termine en août, il y a eu également le confinement et la stabilisation des ravins, sur un total de 213 hectares de zones, en particulier dans les provinces de Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Zaire et Uige.

Des travaux en cours

Le ministre a indiqué que, dans le domaine du logement, sont en construction les villes-dortoirs de Bengo (1 000 maisons), Cabinda (3 000), Cazengo - Cuanza Norte (212), Tucuve - Cuando Cubango (212), Ekuma - Cunene (1 000), Bailundo - Huambo (3 000), Saurimo - Lunda Sul (212), Carreira de Tiro - Malanje (212) et Luena - Moxico (425).

Ces travaux comprennent également la construction de 3 000 logements sociaux et 500 appartements à Cabinda, ainsi que de 2 000 logements et 1 168 appartements à Luanda.

La construction du campus universitaire de Cabinda et du centre politique et administratif de cette province sont également inclus dans cette liste d'actions à développer par le gouvernement angolais.

Parallèlement, pour sauvegarder le réseau routier national, sont en cours d'achèvement le Programme de sauvetage des routes (PSE), interrompue en raison de la crise financière et pandémique que traversent le pays et le monde, et la réhabilitation de plusieurs tronçons sur l'ensemble du territoire national.