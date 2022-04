Angola: L'Enseignement supérieur souligne la création d'un référentiel scientifique en ligne

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, a souligné, mardi, à Luanda, la création du référentiel scientifique national en ligne, qui donnera une meilleure et plus grande visibilité à la création scientifique des auteurs angolais.

Plus de 600 bibliothécaires, jeunes, chercheurs, éditeurs de revues et universitaires angolais ont été formés et un référentiel national d'accès en libre pour l'Angola a été créé, dans le cadre du Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre pays en développement, la coopération Sud-Sud.

La coopération est renforcée par la réunion, le partage et l'utilisation des ressources techniques et autres du système d'information scientifique Redalyc, hébergé par l'Université autonome de l'État de Mexico.

La gouvernante, qui s'exprimait lors de la réunion pour présenter et analyser la mise en œuvre dudit projet, a souligné qu'avec cette création, les publications scientifiques, y compris les articles et les thèses, seront accessibles au public, donnant une plus grande valeur à ces travaux.

"Ce projet rassemble plusieurs efforts qui convergent vers sa création d'accès ouvert pour l'Angola, et la mise en œuvre du projet est conforme à la réalisation des objectifs généraux de la Politique nationale sur la science, la technologie et l'innovation et le Plan de développement national 2018 /2022", a-t-elle souligné.

Maria do Rosário Bragança Sambo a ajouté que le projet contribuera également à la création et au renforcement de la base matérielle, à travers la collection bibliographique et les bibliothèques en ligne, ainsi qu'à la coopération scientifique et technologique entre les universités angolaises et étrangères.

La ministre a avancé que le cadre du référentiel passe par la réalisation du programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de développement de la recherche scientifique, qui prévoit comme action prioritaire la création et l'opérationnalisation de la plateforme de diffusion, de partage et d'accès aux données.

A l'occasion, la représentante angolaise à l'UNESCO, Ana Maria Oliveira, a déclaré que l'accès universel à l'information est l'une des conditions fondamentales pour construire des sociétés démocratiques et inclusives.

Ana Maria de Oliveira a indiqué que le développement du libre accès à l'information nécessite un changement scientifique pertinent dans la culture, la méthodologie, la construction d'infrastructures, le partage et la confrontation d'idées et de résultats nouveaux, une communication et une diffusion efficaces des connaissances scientifiques.

L'ambassadrice a estimé qu'il était important d'augmenter le taux d'accès à Internet et de rendre accessibles les prix, accompagnés d'investissements stratégiques dans les individus, ainsi que la création de politiques pour réglementer la pratique de la science ouverte dans ces pays.