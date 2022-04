Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - " Il faut compter avec le Togo ", Paulo Duarte

Après le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, Paulo Duarte s'est prononcé sur les chances de qualification du Togo.

Le sélectionneur des Eperviers connaît bien l'Afrique pour avoir entraîné plusieurs clubs et équipes nationales africaines. Le Portugais de 53 ans a été à la tête des Etalons du Burkina Faso, l'un de ses actuels adversaires du Groupe B des éliminatoires de la CAN 2023. " Un Groupe bien équilibré, avec des équipes que je connais très bien. Le Burkina Faso est une équipe que j'ai formée et construite pendant 8 ans. Donc c'est une équipe avec mon ADN. ", a-t-il confié à Africa Top Sports. Cependant Duarte pense que le Togo a son mot à dire également aux côtés des deux autres équipes du groupe, le Cap-vert et Eswatini. " Le Cap-Vert a beaucoup de joueurs de qualité qui jouent au Portugal et en Europe, c'est une équipe forte offensivement et qui a progressé ces 6-7 dernières années. ", a-t-il poursuivi. " Eswatini est mal positionné dans le classement FIFA, mais dans le football, quand on pense que c'est facile c'est là où c'est difficile. On n'a peur de personne ! Nous sommes une équipe en construction et qui a déjà intégré l'esprit de la gagne. Il faut compter avec cette équipe du Togo, dans le domaine agressif, tactique, compétitif. ", a conclu Duarte.