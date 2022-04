Egypte/Sénégal: Football - Le duo Mané-Salah est-il le meilleur en Europe cette saison ?

Dans la soirée de mardi dernier (19 avril 2022), face à Manchester United, Mohamed Salah et Sadio Mané ont encore ébloui Anfield. Deux buts pour Salah et un but et une passe décisive pour Mané contribuant ainsi à la victoire 4-0 de Liverpool. Des performances qu'ils ne cessent de répéter depuis le début de la saison. Alors au regard de tout cela, peuvent-ils prétendre être le meilleur binôme d'Europe en ce moment ?

Salah et Mané marchent sur l'eau actuellement. A chacun des matches des Reds, ils se signalent soit par des buts ou des passes décisives. Hier face à United, ils ont encore brillé. L'Egyptien Mohamed Salah a inscrit un doublé quand Sadio Mané, champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal, inscrivait un but et délivrait une géniale passe décisive à son compère d'attaque. Portant ainsi leur total de buts à 22 pour Salah et 14 pour Mané, en Premier League. Si le duo réussit bien en championnat, ils sont aussi très impliqués en Ligue des Champions. Cependant ailleurs en Europe dans les autres championnats, d'autres joueurs portent aussi leurs équipes. Découvrons ensemble ceux qui font le show autre part.

En Premier League:

Dans le même championnat anglais, le duo Havertz-Werner tient aussi Chelsea en vie cette saison. Si Timo Werner avait un peu disparu du onze de Tuchel, il revient en force ces derniers temps. Kai Havertz lui fait du bien aux Blues. Il a 7 buts tandis que Timo Werner en compte 3. A City, il y a aussi Mahrez et Kevin De Bruyne qui portent les Citizens même si cette équipe est assez collective. L'Algérien est le meilleur buteur de son club avec 12 buts. Il est à égalité avec Kevin De Bruyne. A eux deux, ils ont décanté plusieurs matches où City butait sur une défense regroupée.

Benzema-Vinicius (Liga):

Le duo Benzema-Vinicius a récemment fait beaucoup de mal à Chelsea aux matches allers et retours des quarts de finale de la C1 saison 2021-2022. Si Karim Benzema est le véritable leader cette équipe madrilène, Vinicius Junior marche dans ses pas. Le Français totalise a 25 buts en Liga et 12 en C1, et le Brésilien 14 en Liga et seulement 2 en Champions League.

Lewandowski-Muller (Bundesliga):

La Bundesliga Allemande connait ses deux "poisons". Ils terrorisent les défenses adverses. Cette saison, le géant Lewandoswki a à son compte 32 buts en championnat et 13 en C1. Malheureusement il ne pourra pas marquer encore plus de buts dans cette coupe aux grandes oreilles car le Bayern s'est fait sortir par Villareal, la surprise de cette année. Muller lui fait moins bien. Il n'a que 7 buts en championnat et 4 en C1 mais participe grandement au jeu bavarois.

Mbappé-Messi (Ligue 1):

La pépite française est aujourd'hui le plus décisif des trois fantastiques de cette équipe parisienne. Dans les grands matches du PSG cette saison, Kylian Mbappé sort toujours son épingle du jeu. Il a pour l'instant 21 buts en Ligue 1 et fait mieux que Neymar (11 buts) et Messi (3 buts). Mais avec Messi, ils ont sorti plusieurs combinaisons qui ont donné des buts d'anthologie cette saison. Notamment le premier but de Messi en Ligue 1 le 20 novembre 2021 lors de la 14e journée.