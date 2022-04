Cote d'Ivoire: Reconduit à la Primature - Patrick Achi remercie le Président Alassane Ouattara

Patrick Achi a été reconduit, mardi 19 avril 2022, dans ses fonctions de Premier ministre par le Président de la République, Alassane Ouattara. Dans un poste sur sa page Facebook, le mercredi 20 avril 2022, il a remercié " avec humilité et responsabilité le Chef du gouvernement pour cette marque de confiance renouvelée qui l'honore et l'oblige " à plus d'efforts dans le travail.

Pour le Premier ministre, cela va lui permettre " de continuer à servir un grand Président, un grand Peuple et un grand Pays ! " " Je connais la force des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens, leur soif d'une nation toujours plus prospère et solidaire, suivant la vision 2030 du Chef de l'État, concrétisée par notre Plan national de Développement 2021-2025 ", a-t-il affirmé. Et d'annoncer ceci : " avec le prochain gouvernement, nous serons ainsi chaque jour, avec abnégation et résolution, au service de cette puissante ambition patriotique ! "