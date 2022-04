Afrique: Industrie spatiale - Plusieurs Etats africains en conclave à Nairobi du 25 au 27 avril

La capitale du Kenya abritera pendant trois jours, une conférence à laquelle sont attendus, différents acteurs du secteur.

Nairobi, la capitale du Kenya accueille les 25, 26 et 27 avril prochains, une conférence sur l'industrie spatiale et satellitaire africaine, dénommée " Newspace africa Conférence 2022 ". Initiée par la société "Space in Africa", dans l'analyse et les conseils axés sur l'industrie spatiale et satellitaire africaine, cette rencontre réunira plusieurs Etats, mais aussi les différents acteurs du secteur. Le thème retenu pour cette première édition est : " Making Africa the New Hotspot for Space Business ". Soit " Faire de l'Afrique le nouveau hub pour les affaires spatiales ". La Côte d'Ivoire, sera également présente, à travers la participation par visio-conférence, de Dr. Marc Harris Yao Fortuné, le tout premier docteur en Astrophysique, en Côte d'Ivoire. Il y représentera l'entreprise "Universal Konstructors Associated (UKA)" porteuse du projet "Yamoussoukro satellite Cote D'Ivoire (Y-SAT CI)", qui ambitionne de concevoir et fabriquer le tout 1er nano satellite made in Côte d'Ivoire, en partenariat avec les ingénieurs de l'INPHB.

Et plus tard, avec les universités d'Abidjan, de Man, de Bouaké, les enseignants chercheurs, l'Etat et le secteur privé, selon Fofana Boubacar, le responsable du projet. A en croire Dr. Marc Harris Yao Fortuné, " NewSpace Africa Conference " est l'événement principal, portant sur l'Espace en Afrique. Il a pour but de faciliter les interactions commerciales et la coopération dans l'industrie spatiale et satellitaire africaine. " La conférence NewSpace Africa est un rassemblement de haut niveau des leaders de l'industrie, des sociétés spatiales commerciales, des investisseurs et autres acteurs clés de l'industrie spatiale et satellitaire africaine ", a-t-il souligné. Il a aussi indiqué que de plus en plus, en Afrique, des entreprises commerciales développent des technologies spatiales et offrent des services spatiaux pour répondre aux demandes du marché dans divers secteurs. Notamment les télécommunications, la défense, la sécurité, l'aviation, le maritime, l'exploitation minière, l'agriculture, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé.

Selon des études, en 2019, l'industrie spatiale africaine valait 7,37 milliards USD et devrait atteindre 10,24 milliards USD d'ici 2024, enregistrant une croissance d'environ 40 %. " La conférence "NewSpace Africa 2022" offrira l'occasion aux participants, de présenter leurs projets. En outre, la conférence vise à offrir de nombreuses opportunités de réseautage aux participants et à faciliter la collaboration avec d'autres acteurs spatiaux ", a-t-il poursuivi. Ajoutant que la conférence sera meublée par des tables rondes, des présentations commerciales, du jumelage B2B, du jumelage B2C et des opportunités de réseautage uniques.