Algérie: Constantine - Impulsion des actions multiformes de bénévolat durant le Ramadhan

Constantine — Après deux ans de crise sanitaire liée à la Covid-19, les actions multiformes de bénévolat pour organiser des tables d'Iftar collectif ont connu depuis le début de ce mois de Ramadhan une impulsion remarquable à travers diverses communes de la wilaya de Constantine.

En effet, 28 restaurants de solidarité dédiés à cette action caritative ont été ouverts depuis le début de ce mois de Ramadhan dans la wilaya par la Direction de l'Action sociale et de la solidarité (DASS) au profit des franges les plus vulnérables, en particulier les personnes sans-abris et les voyageurs de passage, a indiqué à l'APS la chargée de l'information et de la communication auprès de la DASS, Roumayssa Hamlaoui.

Mme Hamlaoui a détaillé que plus de 40.000 repas ont été servis depuis le début du mois de Ramadhan à travers l'ensemble de ces restaurants, dont plus de 27.000 repas servis à table et environ 13.000 autres emportés.

D'autres restaurants destinés à soutenir différentes franges sociales défavorisées ainsi que les voyageurs sont également opérationnels cette année, à l'initiative du Commissariat des anciens Scouts musulmans algériens, a affirmé, de son côté, le président du Commissariat à l'échelle locale, Farouk Boudiaf, qui a ajouté qu'au moins 2.500 repas ont été distribués depuis le début du mois sacré, avec une moyenne de 140 repas par jour.

A Constantine, plusieurs associations à caractère socio-humanitaire et autres ont lancé d'intenses actions caritatives (repas de rupture de jeûne) destinées aux personnes de passage et aux nécessiteux.

Dans le cadre de ces actions de bénévolat, le bureau local de l'association nationale "El Islah oua El Irchad" a aménagé des points de distribution de repas chauds sur des chemins de wilayas et chemins communaux, avec 130 repas servis quotidiennement aux personnes de passage et aux familles démunies qui peuvent également les emporter avec eux, a indiqué le président du bureau local de l'association, Naim Harouni, ajoutant que près de 2.200 repas ont été servis depuis le début du mois sacré.

En outre, des actions similaires sont organisées chaque jour par des membres de l'Association des Oulémas musulmans algériens de Constantine, où des lieux de distribution de repas aux voyageurs notamment sont installés, en particulier sur les hauteurs de Djebel Ouahch au niveau de l'autoroute Est-Ouest, plus exactement sur les tronçons routiers menant vers les communes de Didouche Mourad, Zighoud Youcef et El Khroub.

De jeunes bénévoles au rendez vous

En plus des restaurants de solidarité ouverts par la Direction de l'Action sociale et des associations relevant du secteur, des groupes de jeunes bénévoles offrent des repas aux nécessiteux, mais aussi à tous ceux qui ne peuvent s'attabler en ces lieux au moment de l'Iftar.

Dans la Casbah, l'un des quartiers de la vieille ville de Constantine, un groupe de jeunes bénévoles, une quinzaine environ, se mobilisent aussi pour soutenir les plus défavorisés et les familles nécessiteuses.

Baptisée "La table de bienfaisance", cette campagne de solidarité assure quotidiennement entre 120 et 150 repas chauds aux familles démunies et aux personnes sans domicile fixe.

Les repas sont préparés dans le restaurant de Hamza Bounaâs, l'un des résidents du quartier situé dans la partie supérieure de la médina de Constantine.

Parmi les bénévoles, Rabiê Boukerzaza se dit "convaincu de la responsabilité de chaque citoyen envers ces personnes qui souffrent", autant que le chef cuisinier qui donne tous les jours de son temps pour préparer les repas avant de rejoindre sa famille pour la rupture du jeûne.