Congo-Brazzaville: Fonction publique - Le salaire de base des fonctionnaires de l'État en hausse

Le gouvernement congolais a décidé d'augmenter de 30%, à partir de ce mois d'avril, le salaire de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, a annoncé, le 19 avril, le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau.

Le ministre de la Fonction publique a donné l'information à l'issue de la signature d'un avenant au protocole d'accord de Bibwa portant augmentation de salaire de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, entre le gouvernement congolais et l'intersyndicale de l'administration publique. Cette mesure concerne aussi bien le personnel civil de l'État que ceux de l'armée et de la police nationale congolaise.

" À partir de ce mois d'avril, le gouvernement de la République augmente le salaire de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État de l'ordre de 30% pour le deuxième trimestre et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre ", a indiqué le ministre Jean-Pierre Lihau.

Cette volonté du gouvernement, à l'en croire, n'est pas de façade mais plutôt un vrai soutien au pouvoir d'achat des agents publics de l'Etat pour améliorer leurs conditions sociales. Notons que cette mesure a été prise après le rabattement de l'impôt professionnel sur le revenu de 15 à 3%, et la mécanisation de plus de 2300 agents publics de l'État.