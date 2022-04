Gabon: Le programme 3F au bénéfice des femmes pour leur autonomisation

L'autonomisation financière de la femme est une préoccupation pour plusieurs organisations non gouvernementales au Gabon. C'est ce qui explique le lancement de la première promotion des bénéficiaires du Programme 3F " Une Femme, une Formation, un accès au Financement" initié par l'ONG Finance Solid et l'ONG Malachie en partenariat avec la Cnamgs. C'était le 17 avril dernier dans la commune d'Akanda.

Comment aider la jeune fille et la femme gabonaises à s'autonimiser financièrement ? Comment l'aider à prendre économiquement son envol et de pouvoir s'épanouir ? Autant de questions qui trouvent leur approche de solutions à travers le Programme 3 F de l'ONG Finance Solid et l'ONG Malachie, en partenariat avec la Cnamgs. Plusieurs jeunes filles ont bénéficié des formations nécessaires et qui participe à leur autonomisation.

Gwenaëlle Simbi, épouse Marat-Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid explique d'ailleurs que le Programme 3F est une contribution à l'autonomisation économique de la femme gabonaise en alignement avec les axes prioritaires du plan d'action décennal pour l'autonomisation de la femme gabonaise.

Pour la Présidente de l'Ong FinanceSolid : "L'idée, c' est que nous avons voulu les former, leur permettre d'accéder à des modules de formation sur la gestion des finances. il faut qu'on leur donne des esquisses nécessaires en matière d'investissement, en matière d'épargne, en matière de multiplication financière en terme de priorités. Il va falloir les aider parce que, non seulement elles ont les charges, des enfants qu'elles ont, mais aussi, des pesanteurs sociales".

Beaucoup de participantes aux différents modules de formations disent être satisfaites. Satisfaites de ce qu'elles ont appris. C'est le cas par exemple d'Eva Vanessa qui ne maitrisant pas encore la coiffure esthétique, dit avoir beaucoup appris de ce rendez-vous. C'est également le cas de Sabrina Oyé, qui elle, a étanché sa soif en boostant ses connaissances sur l'entrepreneuriat.

Gwenaëlle Simbi, épouse Marat-Abyla a rappelé à des fins utiles que le Programme 3F est avant tout, une solution concrète pour l'autonomisation économique des jeunes filles mères célibataires. En outre, les objectifs spécifiques de ce programme sont de :

Former les filles et les femmes (aux métiers de la coiffure, esthétique, gastronomie, massage et autres métiers dont ceux connexes au digital,

Favoriser l'accès équitable des filles et des femmes aux opportunités économiques ; -Accroître le pouvoir économique des femmes ; -Accompagner les filles et les femmes à accéder aux financements -Promouvoir le leadership des filles et des femmes.

Elle n'a pas manqué de remercier la Direction générale de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie sociale qui croit et soutient cette vision, celle d'aider les femmes à s'autonomiser .