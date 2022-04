Afrique: Eliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 - Le Congo connaît ses adversaires

Les Diables rouges du Congo sont logés dans le groupe G avec les Aigles du Mali, les Scorpions de la Gambie et la sélection du Sud Soudan. Le tirage au sort effectué le 19 avril, en Afrique du Sud, a reparti les quarante-huit sélections dans douze poules de quatre.

Les éliminatoires de la CAN 2023 vont débuter au mois de juin afin de sélectionner les deux premiers de chaque groupe qui disputeront la phase finale de la compétition en Côte d'Ivoire. Les Congolais héritent d'un groupe équilibré dans lequel ils pourront saisir leurs chances. Les Diables rouges, dont la dernière participation à la phase finale d'une CAN remonte en 2015, nourrissent les ambitions de figurer parmi les vingt-quatre qualifiés et de mettre un terme à leur longue période d'absence.

La composition du groupe leur donne le droit de rêver grand à condition de faire preuve d'une meilleure préparation et d'une bonne organisation. Dans ce groupe, le Mali aura certainement son mot à dire. Réguliers dans les phases finales de la CAN contrairement aux trois autres sélections, les Aigles sont incontestablement sur le papier les favoris du groupe. Il ne leur reste qu'à le confirmer sur le terrain en ayant en esprit que les retrouvailles avec le Congo, une vieille connaissance qu'ils rencontrent régulièrement dans les éliminatoires de la CAN, sont toujours des rendez-vous très difficiles à négocier. Le Congo, rappelons, a été champion de la CAN 1972 à Yaoundé, au Cameroun, au détriment du Mali du célèbre Salif Keïta.

Les deux sélections étaient dans le même groupe lors des éliminatoires de la CAN 2000. Le Congo avait été tenu en échec (0-0) à Pointe-Noire, avant de s'incliner (1-3) à Bamako. Pendant les éliminatoires combinées CAN- Coupe du monde 2006, le Congo avait dominé le Mali 1-0 et le déplacement de Bamako s'était soldé par une défaite de 0-2. Dans la course à la qualification de la CAN 2010, le Congo avait perdu à Bamako (2-4) avant de prendre sa revanche à Brazzaville (1-0).

Quant aux rencontres entre le Congo et la Gambie, elles sont rares. Les deux sélections se retrouvaient par contre dans le même groupe lors des éliminatoires de la CAN 1996. Aucune équipe n'avait pris le dessus sur l'autre. A Pointe-Noire comme à Banjul, les deux formations s'étaient neutralisées sur le score identique d'un but partout. Ce sera, par contre, les deux premières confrontations entre le Congo et la jeune sélection du Sud Soudan en match officiel. Les Diables rouges doivent véritablement mouiller le maillot en ayant les épaules pour supporter la pression. Après avoir raté la qualification à la Coupe du monde 2022, il est temps de voir enfin la patte " Paul Put " dans l'animation offensive du onze congolais.

En rappel, le technicien belge avait paraphé son contrat avec le Congo pour qualifier les Diables rouges à la phase finale de la CAN 2023.

Les résultats du tirage au sort

Le groupe A est composé du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de São-Tomé ou des Iles Maurices. Le Burkina Faso partage le groupe B avec le Cap-Vert, le Togo et l'Eswatini. Le Cameroun est logé dans le groupe C avec le Kenya, la Namibie et le Burundi. L'Egypte se trouve dans le groupe D avec la Guinée, le Malawi et l'Ethiopie. Le groupe E est composé du Ghana, de Madagascar, de l'Angola et de la Centrafrique. L'Algérie est logée dans le groupe F avec l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, se trouve dans le groupe H avec la Zambie, les Comores et le Lesotho. La République démocratique du Congo est dans le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. La Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana composent le groupe J. Le groupe K mettra aux prises le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Liberia et enfin le groupe L regroupera le Sénégal, champion d'Afrique, avec le Bénin, le Mozambique et le Rwanda.