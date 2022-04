Afrique: CAN 2023 - La RDC partage le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan

A l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 effectué le 19 avril à Johannesburg, en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo (RDC) se retrouve à nouveau favorite du groupe I avec le Gabon, le Soudan et la Mauritanie.

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, dans les studios de la chaîne SuperSport à Johannesburg, au tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Quarante-huit pays répartis dans douze groupes de quatre chacun vont disputer ces éliminatoires de la 34e édition de la compétition prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en terre ivoirienne. Et la RDC se retrouve dans le groupe I, en compagnie du Gabon, comme lors des éliminatoires de la précédente CAN Cameroun 2021 mais organisée en janvier et février derniers à cause de la pandémie de covid-19, ainsi que de la Mauritanie et du Soudan.

Après la déconfiture face aux Lions de l'Atlas du Maroc lors des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, les Léopards congolais devront se remobiliser pour ces nouvelles échéances. Rappelons que les Panthères du Gabon ont été leurs principaux bourreaux pendant les éliminatoires de la précédente CAN. L'heure est donc au réarmement moral afin de réussir cette nouvelle épreuve au terme de laquelle les deux premières sélections de chaque poule se qualifieront pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire.

Outre le groupe I de la RDC, le groupe A se compose du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de Sao Tomé-et-Principe ou Maurice. Le groupe B aligne le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et l'Eswatini. Le groupe C, quant à lui, met ensemble le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. Le groupe D est celui de l'Égypte, de la Guinée, du Malawi et de l'Éthiopie. Les quatre pays du groupe E sont le Ghana, Madagascar, l'Angola et la Centrafrique. Pour sa part, le groupe F renferme l'Algérie, l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie.

Le groupe G se compose du Mali, du Congo Brazzaville, de la Gambie et du Soudan du Sud, tandis que le groupe H est celui de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, Des Comores et du Lesotho. Le groupe J réunit la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Dans le groupe K, il y a le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Liberia. Enfin, le groupe L est celui du Sénégal, champion d'Afrique en titre, du Bénin, de la Mozambique et du Rwanda.

Les quarante-huit pays avaient été préalablement reparties dans quatre pots selon le dernier classement de la Fédération internationale de football association (Fifa°, actualisé le 31 mars. On ne pouvait donc pas avoir les meilleures sélections d'Afrique, du moins les dix barragistes de la Coupe du monde, dans les mêmes groupes.

L'on émet cependant des doutes sur la participation du Kenya et du Zimbabwe qui sont sous la sanction de la Fifa, depuis le 24 février dernier, pour ingérence politique dans la gestion de leurs fédérations nationales respectives. Au cas où leur suspension ne serait pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires, en juin, les sélections de ces deux pays " seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition ", fait-on savoir.

Leurs groupes seront alors composés de trois équipes, avec deux places qualificatives pour la CAN. Sao Tomé-et-Principe avait écarté l'Île Maurice lors du premier tour des éliminatoires (1-0, 3-3), mais une procédure disciplinaire est en cours à la CAF entre les deux équipes. L'on attend savoir la suite. Quant au pays hôte, la Côte d'Ivoire, placé dans la poule H, il est d'office qualifié. Les trois autres équipes du groupe disputeront l'unique place qualificative restante.