Soudan: Le pays condamne fermement le brûlage de copies du Saint Coran par extrémistes en Suède

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a condamné, dans les termes les plus forts, le brûlage de copies du Saint Coran par certains extrémistes en Suède, ce qui est considéré comme une insulte délibérée, un comportement agressif et un mépris pour les sentiments des musulmans durant le mois sacré du Ramadan.

Dans un communiqué de presse publié Mercredi, le Ministère des Affaires Etrangères a souligné que les limites de la liberté d'expression ne devraient pas permettre la violation des droits d'autrui et provoquer leurs sentiments d'une manière qui contredit toutes les valeurs et principes religieux, les principes des droits de l'homme et les libertés fondamentales stipulés dans les traités et les chartes, et ne devraient pas attiser les sentiments de haine et de violence et porter atteinte à la coexistence pacifique.

Le Ministère a mis en garde contre le danger des méthodes d'incitation à la haine, de provoquer les sentiments religieux, d'enflammer les sentiments d'hostilité et de division dans les sociétés et d'offenser les valeurs de la liberté et ne servir que les agendas de l'extrémisme et du contre-extrémisme.