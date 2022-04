Ile Maurice: Pourquoi être optimiste pour l'île Maurice après la marée noire ? / Tal Harris

communiqué de presse

Ce blog présente notre travail en réponse à la situation de l'île Maurice suite à la marée noire de 2021, ainsi que certains des résultats positifs qui permettraient que cela ne se reproduise plus.

La marée noire à l'île Maurice est la pire catastrophe environnementale de l'histoire de cette petite nation insulaire. Lorsque le vraquier MV Wakashio a commencé à déverser ses 1000 tonnes de pétrole toxique dans l'un des points névralgiques de la biodiversité des plus précieuses de l'océan Indien, Greenpeace Afrique était là pour rendre compte, soutenir le mouvement local de protestation et proposer des solutions concrètes.

A quoi a servi la marée noire à l'île Maurice ?

Le vraquier japonais, le Wakashio, était l'un des plus grands au monde. Alors qu'il faisait route entre la Chine et le Brésil, il s'est approché de la côte sud de l'île Maurice et s'est échoué sur une zone vierge de récifs coralliens, de mangroves et d'autres merveilles de biodiversité.

Les fuites de pétrole ont endommagé l'écosystème sensible, tué un nombre incalculable d'espèces et porté atteinte à la santé et aux moyens de subsistance de la population locale, qu'il s'agisse des enfants qui grandissent et jouent dans leur nouvel environnement dangereux, des travailleurs de l'industrie du tourisme ou des communautés de pêcheurs qui ne peuvent ni accéder à la zone de pêche, ni trouver ailleurs des stocks de poissons suffisants, ou des milliers de militants bénévoles qui ont combattu la marée noire à mains nues et construit des barrages de protection à partir de leurs propres cheveux.

Qu'a fait Greenpeace Afrique ?

Bien que Greenpeace Afrique n'ait pas de bureau à Maurice, nous ne pouvions pas ignorer la catastrophe et les dizaines de courriels que nous avons reçus des partisans de Greenpeace qui vivent sur l'île et qui nous ont fait confiance pour communiquer sur cette catastrophe au monde entier et pour offrir tout autre soutien que nous pouvions.

Une équipe d'intervention rapide a été rapidement mise en place, comprenant des vétérans de la marée noire de Greenpeace International, nos propres militants pour le climat et l'énergie d'Afrique du Sud et des collègues au Japon. Basée au Sénégal, j'ai rejoint l'équipe pour diriger notre travail de communication autour de cette crise.

En raison de la pandémie, aucun journaliste n'était autorisé à se rendre à l'ile Maurice pour faire des reportages en temps réel et Greenpeace Afrique a servi des sources d'informations cruciales en mettant en relation les militants locaux, les ONG, les experts scientifiques et les membres de la communauté avec les agences de presse internationales et d'autres journalistes.

J'ai eu des appels quotidiens avec la BBC, le New York Times, l'Associated Press, l'AFP, Reuters et d'autres, faisant des pieds et des mains pour recueillir des informations fraîches, des vidéos et des photos pour les transmettre au monde entier.

Nous avons publié plusieurs réactions et déclarations aux médias, mettant en garde contre le manque de transparence du gouvernement et les actions dangereuses telles que l'enfoncement de la coque dans une zone de soins aux baleines, avec des conséquences désastreuses pour les baleines et les dauphins. Nous avons écrit plusieurs lettres ouvertes au gouvernement mauricien et aux organes compétents des Nations unies, les exhortant à partager les informations avec le public et à proposer des solutions, sur la base des décennies d'expérience de campagne de notre organisation à la suite de marées noires dans le monde. Nous avons également déployé des efforts particuliers pour établir des liens avec le mouvement environnemental local, rehausser le profil et amplifier la voix de jeunes militants, tels que les merveilleux Shaama Sandooyea, Anesh Mungoor, le mouvement Fridays for Future, des ONG comme Dis-Moi et des organisateurs comme Bruneau Laurette.

Des raisons d'être optimiste pour l'île Maurice ?

Il n'existe aucun moyen sûr d'extraire, de transporter ou de brûler les combustibles fossiles et une marée noire ne peut jamais être entièrement nettoyée. Les Mauriciens et les êtres non-humains de la région devront tous porter les cicatrices de la catastrophe de Wakashio pendant de nombreuses années.

Néanmoins, j'ai terminé cette année intense de travail sur la marée noire à Maurice avec quatre raisons d'être plus optimiste qu'au début :

La politique

Le gouvernement mauricien a pris des mesures pour demander à l'OMI (Organisation maritime internationale) la désignation de ses eaux territoriales comme "zone maritime particulièrement sensible", comme l'a proposé Greenpeace. Cette désignation permettrait aux navires transitant dans la région d'éviter de passer par les eaux mauriciennes.

La société civile

La marée noire n'a pas seulement été la pire catastrophe écologique à frapper l'île Maurice. Elle a également suscité l'un des plus grands mouvements de protestation que ce pays d'Afrique de l'Est n'ait jamais connue. Greenpeace était là pour partager les voix des manifestations de masse via Instagram, Twitter et des briefings aux médias internationaux.

Le principe du pollueur-payeur

Une demande clé que Greenpeace Afrique a faite avec nos homologues du Japon et de l'île Maurice est que le principe qui attribue la pleine responsabilité au pollueur soit pleinement appliqué. C'est important à la fois pour rendre justice aux communautés affectées et pour dissuader les grands pollueurs. La société japonaise Mitsui OSK lines a non seulement présenté ses excuses, mais a également effectué des paiements importants (bien que probablement insuffisants) pour compenser la catastrophe que son navire qui fuyait a provoquée pour la population et la nature de l'île Maurice.

Une conviction mondiale encore plus forte contre les combustibles fossiles :

À chaque tragédie que l'industrie des combustibles fossiles fait subir au monde, nous communiquons sur le sujet afin que cette industrie soit complètement "un sujet toxique" dans le cœur et l'esprit des gens. Grâce aux milliers de publications dans les médias et aux millions de consultations de nos communications sur les médias sociaux concernant cette catastrophe, je pense que nous avons fait un pas de plus vers un abandon mondial de l'industrie des combustibles fossiles, vers un avenir qui repose largement sur les énergies propres et renouvelables. Après tout, il n'y a pas d'éolienne ou de panneau solaire qui se déverserait dans l'océan pour créer les dégâts que le MV Wakashio a fait à l'île Maurice.