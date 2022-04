Tunisie: Sarra Abidi parmi 5 cinéastes arabes lauréates du Fonds Netflix pour l'égalité des chances

Tunis — La Tunisienne Sarra Abidi est parmi les cinq cinéastes arabes, réalisatrices et productrices, lauréates du Fonds Netflix pour l'égalité des chances, en partenariat avec le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC).

Le Fonds Netflix pour l'égalité des chances en région arabe est doté de 250 000 dollars américains qui seront alloués aux cinq projets finalistes.

Présélectionnées parmi une liste de femmes cinéastes au titre du cycle 2021, les lauréates du Fonds Netflix pour l'égalité des chances représentent le Liban, la Tunisie et le Maroc. Elles bénéficieront de programmes de formation spécifiques qui leur permettront de finaliser leurs projets de films dans les catégories fiction et non-fiction.

" My name is Clara " est un projet de film de fiction de Sarra Abidi, réalisatrice et productrice, d'après le site d'AFAC.

Synopsis : Ayda travaille comme opérateur dans un centre d'appels depuis de nombreuses années maintenant. Au fil des années, sa vie sombre dans le vide et la solitude. Les événements apparemment sans conséquence et les rencontres fortuites qu'elle fait en cours de route la poussent à reconsidérer sa vie dans toute sa vacuité.

Sarra Abidi est auteure de trois courts-métrages : Rendez-Vous, Le Dernier Wagon, et 111, Rue de la Poste. Son premier long-métrage "Benzine" (2017) est une fiction produite par son mari, feu Ali Ben Abdallah, connu en tant que producteur et directeur photo.

Parmi les cinéastes finalistes, Asma El Moudir, réalisatrice et productrice marocaine (The Mother of All Lies) qui a été présélectionné dans la catégorie non-fiction. Les autres projets sont de fictions portées par des productrices libanaises, Diala Kachmar (From the Other Shore), Jana Wehbe (The Day Vladimir Died) et Tania Khoury (Manity).

Lancé en 2021, Fonds Netflix pour l'égalité des chances est un fonds mondial qui a pour objectif d'établir plus d'opportunités pour les personnes issues de communautés sous représentées en vue faire entendre leur voix. Selon le site du géant du streaming, ce Fonds a été créé " afin de contribuer à créer de nouvelles opportunités pour les communautés sous-représentées au sein de l'industrie du divertissement."

Netflix soutient des organisations qui s'engagent à pourvoir des offres équitables dans les industries de la télévision et du cinéma, ainsi que des programmes Netflix sur mesure en vue repérer, former et offrir un emploi aux talents prometteurs dans le monde entier. Fin février dernier, l'entreprise du streaming a annoncé avoir collaboré avec plus de 25 organisations à travers le monde au cours des 12 premiers mois.

Durant la même période Netflix a investi 14,5 millions de dollars dans des programmes qui contribuent à repérer, former et proposer des stages à des créateurs sous-représentés aux quatre coins du globe. Plus de 5 millions de dollars de cette somme sont spécifiquement destinés à soutenir les femmes.

Le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC), basé au Liban, est parmi les partenaires de Netflix.

Créé en 2007, AFAC est un fonds indépendant qui finance les individus et les organisations dans les secteurs du cinéma, des arts du spectacle, de la littérature, de la musique et des arts plastiques, tout en facilitant les échanges, la recherche et la coopération culturelle dans le Monde arabe et ailleurs.