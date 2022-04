Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement - Les Secrétariats d'État supprimés

Le gouvernement Patrick Achi 2 est connu depuis le mercredi 20 avril 2022. Une équipe resserrée de 32 membres. La liste des membres du gouvernement a été rendue publique par le Secrétaire de la Présidence, Abdourhamane Cissé. Tous les Secrétaires d'État ont été supprimés.

Il s'agit du Secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du Logement social, du Secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, chargé de la Modernisation de l'Administration, du Secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, et de celui du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la Protection sociale.

Ce gouvernement réduit, enregistre, onze sortants et deux nouveaux entrants. Il s'agit de Mamadou Sangafowa Coulibaly. Un retour au gouvernement. Il occupe le portefeuille de ministre des Mines du Pétrole et de l'Énergie. Françoise Remarck a été nommée ministre de la Culture et de la Francophonie.

Le Secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé a précisé que le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le jeudi 21 avril 2022 au palais de la présidence de la République au Plateau.