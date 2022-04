Cote d'Ivoire: Reconduite au ministère de la Solidarité - Belmonde Dogo exprime son infinie gratitude au Président Ouattara

Logboh Myss Belmonde Dogo a été reconduite au poste de ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Dans un post sur sa page Facebook, ce mercredi 20 avril 2022, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a exprimé son infinie gratitude au Président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi, pour la confiance renouvelée en la reconduisant dans ses fonctions de ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Pour rappel, le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, le mercredi 20 avril 2022, sur proposition du Premier ministre, Chef du gouvernement, Patrick Jérôme Achi, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement.

Ce nouveau gouvernement est composé de 32 membres, dont deux nouveaux entrants, contre 41 membres dans le gouvernement précédent.

Les deux nouveaux ministres entrants sont le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly en remplacement de Thomas Camara et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck qui succède à Harlette Badou N'Guessan Kouamé.