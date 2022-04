Cote d'Ivoire: Homosexualité - L'Église catholique précise sa position

L'Église catholique en Côte d'Ivoire précise sa vision sur le mariage. À l'occasion de la messe du dimanche de Pâques qu'il a présidée le 17 avril à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son éminence Jean-Pierre Cardinal Kutwa a félicité les fidèles qui ont reçu le baptême durant la veillée pascale ; ainsi que ceux qui, après le baptême, se sont unis devant le Seigneur. Il en a profité pour magnifier le mariage entre l'homme et la femme... " Alors que dans le temps, nous trouvions cela normal, aujourd'hui, on nous dit que ce mariage est dépassé. Abomination ! Dépassé pour le mariage entre un homme et un homme ? Une femme et une femme ? Abomination ! Oh Seigneur, éloigne de nous cela ", a-t-il lancé.

En indiquant que le mariage entre l'homme et la femme, c'est ce que le créateur désire. Aussi a-t-il prié Dieu afin qu'il rende forts ces nouveaux mariés. Que leur mariage ne soit pas d'un jour, mais de tous les jours. Il a également exhorté ces derniers à être des ambassadeurs, des témoins de Jésus Christ qui est amour dans le monde.

Avant le cardinal, l'aumônier de l'association des femmes catholiques (Afec) de son diocèse, le père Assamoi Hugues Dimitri, lors d'une récollection dimanche 27 mars 2022, sur le thème de l'année pastorale du diocèse d'Abidjan, " Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ", a abordé différents sujets.

Notamment celui de l'homosexualité, en parlant de la corruption des mœurs, avec les formes qu'il a qualifiées de " type d'amour hybride et faux que l'on tente de nous faire admettre subtilement ", . Il a dénoncé les téléfilms où des couples homosexuels s'embrassent. Sur cette question, le prêtre a indiqué que les homosexuels sont des hommes qui jouissent de toutes les prérogatives des êtres humains. Cependant, l'Église catholique n'accepte pas leurs pratiques. " La norme, c'est un homme et une femme. Ils doivent combattre pour sortir de leur penchant", a-t-il conseillé.

Et il a ajouté : " Ce sont leurs actes qui sont condamnés pas leur personne ". Pour le prêtre qui s'adressait aux femmes catholiques, épouses et mères, derrière cette promotion de l'homosexualité par le nouvel ordre mondial, se cache un combat contre la famille et le mariage.

Il a profité de l'occasion pour expliquer que le Pape François demande d'accepter les homosexuels comme des êtres humains ; mais, il ne faut cependant pas que leurs faiblesses soient établies comme des normes. " En Afrique, nous ne sommes pas prêts à accepter cela ", a-t-il fait savoir. Selon lui, le Président sénégalais Macky Sall, musulman, a le même point de vu que l'Église catholique, lorsqu'il dit a expliqué au président américain d'alors, Barack Obama le 27 juin 2013, qu'interdire l'homosexualité n'a rien d'homophobe.

Concernant la loi sur l'homosexualité, Adama Bictogo, le Vice-président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est prononcé après la session plénière qui a rejeté la dite loi : " Nos valeurs culturelles nous interdissent l'homosexualité ", avait-il fait savoir. En précisant que les élus du peuple ivoirien ne voteront en aucun cas une loi qui remettrait en cause les valeurs morales et culturelles. " (...) La Côte d'Ivoire est abonnée à l'hétérosexualité. Et pour nous, le mariage se fait entre l'homme et la femme ", avait-il tranché.