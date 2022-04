Congo-Brazzaville: Ista-Cémac - Sept étudiants congolais présentent leurs travaux de mémoire

Les impétrants ont été formés en analyse et évaluation de projets et en gestion et logistique transport à l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées, de la planification et d'évaluations de projets (Ista). Ils ont soutenu leurs mémoires de fin de formation, le 20 avril, à Brazzaville après le succès des stages passés dans des structures partenaires.

La vague de soutenances est la première du genre à se tenir à Brazzaville; l'Ista étant un établissement spécialisé de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) basé à Libreville, au Gabon. Au titre de l'année académique 2020-2021 de l'Ista, le Congo compte huit étudiants finalistes, dont sept autorisés par la direction de cet établissement à soutenir leur mémoire de master à Brazzaville, et une étudiante à Libreville, au Gabon.

Durant les stages, les étudiants ont appris à comparer les connaissances à la réalité du terrain, notamment auprès du Projet de développement urbain et de restauration des quartiers précaires (Durquap) ; du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) ; du Projet de développement de l'agriculture commerciale (Pdac) ; de la Congolaise de gaz de pétrole liquide (GPL.SA) ; de la Direction générale des transports terrestres et du Centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé.

Les difficultés de l'État congolais à entretenir les routes nationales ont inspiré les travaux de mémoire de Romaric Xavier Mbani, un des récipiendaires. Dans son mémoire intitulé " Diagnostic de l'offre de transport routier à l'issue de l'exécution du Plan national des transports 2004-2018 ", l'étudiant a souligné la nécessité d'améliorer la gestion des recettes liées aux péages afin d'assurer l'entretien de manière régulière des routes et d'envisager de nouveaux investissements.

Les étudiantes Julia Nique Matondo et Danice Oko Ibara se sont intéressés aux acquis des projets conjoints de développement du gouvernement congolais et de la Banque mondiale. La première a planché sur l'expérience du Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, tandis que le second a tenté d'évaluer l'impact du plan d'action de réinstallation du marché domanial de Soukissa à Brazzaville, dans le cadre du projet Durquap. " L'expérience du Pdac a permis de comprendre que lorsque l'État met les moyens pour le suivi-évaluation, les projets ont des impacts auprès de la population ", a déclaré Julia Nique Matondo.

Les résultats de ces travaux confirment bien que l'Ista est un instrument devant permettre aux pays de la Cémac de mieux maîtriser leurs projets de développement à caractère socioéconomique et aux entreprises de disposer d'une main-d'œuvre locale qualifiée, a estimé Sylver Etou Mban, le directeur de cabinet par intérim de la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. " Les atouts de l'institut auront des effets multidimensionnels dans le fonctionnement de ces entreprises. Ils contribueront notamment à améliorer leur compétitivité dans une économie de plus en plus mondialisée et donc fortement concurrentielle ", a-t- il ajouté.

Créé en 1994, l'Ista vise la formation universitaire des cadres des Etats membres de la Cémac ainsi que le perfectionnement des cadres aux outils et techniques de conception, réalisation et suivi-évaluation des projets de développement ; la réalisation des études de projets de développement ; la promotion des opérations industrielles par des actions diverses portant sur l'identification des partenaires techniques et financiers.