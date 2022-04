Congo-Kinshasa: Développement - Bruno Lemarquis déplore le manque de corrélation entre le potentiel et les opportunités au pays

Le nouvel adjoint de Bintou Keita préconise de travailler sur les causes profondes, structurelles à la source de l'instabilité, de l'insécurité et des déficits de développement.

Au terme d'un voyage récemment effectué au Nord-Kivu, en Ituri et au Tanganyika, le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC), Bruno Lemarquis, s'est rendu compte des opportunités et de l'immense potentiel du pays. Au cours du point de presse hebdomadaire de la Monusco, le 20 avril, il a vanté le potentiel humain, économique, en termes de ressources naturelles et de biodiversité.

Le représentant spécial adjoint a cependant relevé le manque de corrélation entre le potentiel du pays et les opportunités d'un côté, et les indicateurs de développement de l'autre. Il a également déploré le manque de corrélation en termes d'efficacité de l'aide.

Face aux défis d'ordre humanitaire liés à la situation sécuritaire dans l'Est du pays depuis des décennies, il estime que l'aide humanitaire n'est pas la solution. Bruno Lemarquis préconise de travailler, collectivement, sur les causes profondes, structurelles, qu'il appelle les nœuds gordiens qui sont à la source de l'instabilité, de l'insécurité et des déficits de développement.

A en croire le nouvel adjoint de la représentante spéciale de la Monusco, les problèmes d'instabilité, d'insécurité et de développement en RDC nécessitent des solutions globalisantes. Il propose, à cet effet, de poursuivre les actions de plaidoyer par rapport aux différents défis humanitaires, en associant les médias, mais aussi de se pencher sur les politiques publiques. " La situation humanitaire n'est qu'une indication de la température sur le thermomètre ", a-t-il dit.

Selon Bruno Lemarquis, un équilibre doit être trouvé entre la réponse aux symptômes et le travail sur les causes structurelles. Dans le même ordre d'idées, il a jugé important d'appuyer de manière systématique l'opérationnalisation et le financement de politiques publiques pouvant avoir un impact majeur sur le développement du pays. Cela passe notamment par le renforcement des systèmes nationaux et des capacités nationales - en matière de santé, d'éducation, de développement économique, de bonne gouvernance, de réintégration communautaire. " Le développement étant la clé pour la consolidation de la paix ", a-t-il renchéri.