Congo-Brazzaville: Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA - Les partenaires font le point des subventions

Le Comité de coordination nationale (CCN)-Congo, les organisations de la société civile et les principaux bénéficiaires ont fait, le 20 avril, à Brazzaville le point sur les subventions actuelles du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et la covid-19.

Les différents partenaires du Fonds mondial ont évalué les activités réalisées pour renforcer l'accès aux services de prévention et de traitement contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et la covid-19 afin de créer des systèmes résilients et pérennes pour la santé. Ils ont apprécié le système de riposte communautaire contre ces pandémies, notamment les réalisations et les attentes des communautés.

Les partenaires du Fonds mondial ont fait le point sur l'achat des intrants et les différentes prises en charge contre la covid-19 ainsi que sur l'atténuation des risques des pandémies du sida, de la tuberculose et du paludisme. L'autre axe de la réunion a porté sur la possibilité de renforcer la qualité des examens de laboratoires et autres.

Selon Cyrille Ndzaou, point focal C19RM covid-19 Fonds mondial et CCN-Congo, " Le Fonds mondial aide le Congo depuis 2006 à lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Mais les 19 238 000 euros représentent un nouveau cycle d'allocation de trois ans et garantiront la période de mise en œuvre 2021-2023 de lutte contre la covid-19 ".

Les organisations de la société civile et les principaux bénéficiaires ont fait aussi des critiques sur l'utilisations de cette subvention et des propositions pour adapter les programmes essentiels de lutte contre ces pandémies, afin de renforcer les systèmes pour la santé déjà fragile. Selon une source fiable, 26 000 personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral et 12 000 patients sont dépistés et traités contre la tuberculose chaque année. En 2019, plus de 2,6 millions de moustiquaires ont été distribuées pour protéger les familles contre le paludisme.